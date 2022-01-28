وزير الخارجية الإيراني: طهران جادة في التوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا النووية

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، مفاوضات فيينا لاستئناف الاتفاق النووي الإيراني، والأوضاع في اليمن وأفغانستان.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان، خلال محادثة هاتفية، الأوضاع في اليمن وأفغانستان، والتطورات فيما يخص مفاوضات فيينا".

ووصف عبد اللهيان مفاوضات فيينا بأنها تتسم بالإيجابية؛ مؤكدا أن إرادة إيران جادة في التوصل إلى اتفاق جيد، في أقرب وقت ممكن.

من جانبه رحب جوتيريش بأي تقدم يتم إحرازه في المفاوضات النووية ورفع العقوبات في فيينا، قائلا: "الأمم المتحدة تدعم دائما تحقيق اتفاق نووي وسلام دولي، بكل قوتها".

وكان عبد اللهيان أجرى اتصالاً هاتفياً، مؤخرا، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ناقشا خلاله وضع خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك في سياق الجولة الثامنة من المفاوضات، التي استؤنفت في فيينا، نهاية شهر ديسمبر الماضي.