عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: طهران جادة في التوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا النووية

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، مفاوضات فيينا لاستئناف الاتفاق النووي الإيراني، والأوضاع في اليمن وأفغانستان.

 

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان، خلال محادثة هاتفية، الأوضاع في اليمن وأفغانستان، والتطورات فيما يخص مفاوضات فيينا".

 

ووصف عبد اللهيان مفاوضات فيينا بأنها تتسم بالإيجابية؛ مؤكدا أن إرادة إيران جادة في التوصل إلى اتفاق جيد، في أقرب وقت ممكن.

 

من جانبه رحب جوتيريش بأي تقدم يتم إحرازه في المفاوضات النووية ورفع العقوبات في فيينا، قائلا: "الأمم المتحدة تدعم دائما تحقيق اتفاق نووي وسلام دولي، بكل قوتها".

 

وكان عبد اللهيان أجرى اتصالاً هاتفياً، مؤخرا، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ناقشا خلاله وضع خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك في سياق الجولة الثامنة من المفاوضات، التي استؤنفت في فيينا، نهاية شهر ديسمبر الماضي.

أمريكا: هناك فرص جيدة للعودة مع إيران إلى الاتفاق النووي

أول متأهلين من آسيا.. إيران إلى كأس العالم بعد تخطي العراق

ايران وزير الخارجية الإيراني الاتفاق النووي مفاوضات فيينا جوتيريش الخارجية الإيرانية

ترشيحاتنا

البرلمان الإثيوبي يوافق على ميزانية إضافية لتسليح الجيش بأكثر من 1.8 مليار دولار

خطيب المسجد الحرام: أهل العلم قسموا صفات عباد الرحمن إلى أربع

وزير الأوقاف: لا إقامة لدين أو دولة بلا وطن آمن مستقر

7 أمور عليك الالتزام بها.. الصحة السعودية توجه نصائح عاجلة لمصابي كورونا

تشييع جثمان الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية.. صور

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 28 يناير 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

CNN: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا اقتصاديا العام الجاري

الحكومة تنفي الاستغناء عن آلاف الموظفين مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

تبرعت بأموالها لـ تحيا مصر.. وفاة الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية 

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

مدرب منتخب مصر ينفجر غضبا بسبب فندق الإقامة.. ورد مفاجئ من الشناوي

استمرار الصقيع.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

فيديو

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

فيديو جراف.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ