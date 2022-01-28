حكيم يشعل حفل استاد الهوكي .. صور

أشعل الفنان حكيم، حفله بإستاد الهوكي وسط حضور آلاف من معجبينه ومحبينه.

حكيم

وقدم حكيم خلال الحفل عددًا من الاستعراضات الجديدة، و12 أغنية جمعت بين الحديث والقديم من أغانيه.

حكيم

كما قدم حكيم في الحفل عدد من الإستعراضات الجديدة الذي سيحضره الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار وتم تجهيز المسرح بأحدث التقنيات العالمية.

حكيم

وشارك حكيم مؤخراً فى احتفالات العيد الوطني الـ50 للإمارات، حيث قدم أغنية بعنوان "الجنة في الإمارات"، حيث صور الأغنية على طريقة الفيديو كليب في أجواء الإمارات الساحرة والتي تظهر سحر وجمال دولة الإمارات التي أصبحت مقصدا سياحيا مهما لكل دول العالم، والأغنية كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع طارق عبد الجابر وإخراج حسام الحسيني.