تشكيل فرق عمل بالمستشفيات الجامعية لتحقيق أهداف برتوكول حياة كريمة.. فيديو

قالت الدكتورة ندى الدمياطي، مسئول القطاع الطبي في مؤسسة "حياة كريمة"، تعقيبا على توقيع برتوكول التعاون مع المستشفيات الجامعية، إن البروتكول يعد من أهم الاتفاقيات التي تم عقدها في الفترة الحالية، وينص على أهمية التعاون بين شركاء الوطن في تقديم الخدمات الصحية.

وأضافت ندى الدمياطي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "المبادرة"، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن المبادرة تمثل حلقة وصل بين المواطن والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، متابعة: "نحاول نفعل تقديم الخدمات في قرى حياة كريمة " .

وأضحت الدمياطي أنه تم تشكيل فرق عمل مكونة من متطوعين مع العاملين بالمستشفيات الجامعية للبحث حول كيفية الوصول للمواطنين، وتحقيق أهداف البرتوكول.

وتلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول توقيع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مُشترك مع مؤسسة "حياة كريمة"؛ بهدف توحيد جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصةً الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية.

وأشار التقرير إلى أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وكذلك الحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المُستجد.



