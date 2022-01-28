حياة كريمة بالغربية : اجمالي مشروعات المبادرات بلغت 4 مليارات جنيه | فيديو

قالت الدكتورة زينب سامي ، منسق عام حياة كريمة بمحافظة الغربية ، إن مركز " زفتى " يشهد نقلة كبيرة في مشروعات المبادرة ، بعدد 54 قرية و 753 مشروعا ، حتى الأن .

وأضافت الدكتورة زينب سامي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " المبادرة " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن عدد المشروعات التي تم البدء فيها عدد 504 مشروع ، وتم الانتهاء من أكثر من 300 مشروع ، بتكلفة تقدرية 4 مليار جنيه .

وتابعت أن المشروعات تتنوع ما بين المجمعات الخدمية والتي تقدم 8 خدمات حكومية ، ونسبة التنفيذ في مشروعات المجمعات الحكومية 95 % .

منسق حياة كريمة بالغربية : نستهدف تغطية 54 قرية بالمحافظة.. فيديو

وأضافت دكتور زينب سامى، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، إننا نستهدف تغطية ٥٤ قرية، وبدأنا العنل فى ١٤ كبرى وتم الانتهاء من ٥ كبارى بالفعل، إلى جانب أنشاء المجمعات الخدمية.

وأشار من جانبها، المهندس محمد رمضان، مدير عام محطة مياة الشرب بنهطاى بالغربية، إلى أن محطة ابار التوازى قائمة هلى الأبار الافقية، وعملنا على رفع كفاءة المبانى الادارية.

وتابعت هبه الشرقاوى، المنسق المساعد لمبادرة حياة كريمة بالغربية، أنه تم البدء فى ٦٨ مشروع ، والانتهاء من ٣٣ مشروع، والأعمال فى التربية و التعليم تسير فى وتيرة متسارعة.