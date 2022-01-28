عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة بالغربية : اجمالي مشروعات المبادرات بلغت 4 مليارات جنيه | فيديو

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قالت الدكتورة زينب سامي ، منسق عام حياة كريمة بمحافظة الغربية ، إن مركز " زفتى " يشهد نقلة كبيرة في مشروعات المبادرة ، بعدد 54 قرية و 753 مشروعا ، حتى الأن .

وأضافت الدكتورة زينب سامي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " المبادرة " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن عدد المشروعات التي تم البدء فيها عدد 504 مشروع ، وتم الانتهاء من أكثر من 300 مشروع ، بتكلفة تقدرية 4 مليار جنيه .

وتابعت أن المشروعات تتنوع ما بين المجمعات الخدمية والتي تقدم 8 خدمات حكومية ، ونسبة التنفيذ في مشروعات المجمعات الحكومية 95 % .

منسق حياة كريمة بالغربية : نستهدف تغطية 54 قرية بالمحافظة.. فيديو

وأضافت دكتور زينب سامى، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، إننا نستهدف تغطية ٥٤ قرية، وبدأنا العنل فى ١٤ كبرى وتم الانتهاء من ٥ كبارى بالفعل، إلى جانب أنشاء المجمعات الخدمية.

وأشار من جانبها، المهندس محمد رمضان، مدير عام محطة مياة الشرب بنهطاى بالغربية، إلى أن محطة ابار التوازى قائمة هلى الأبار الافقية، وعملنا على رفع كفاءة المبانى الادارية.

وتابعت هبه الشرقاوى، المنسق المساعد لمبادرة حياة كريمة بالغربية، أنه تم البدء فى ٦٨ مشروع ، والانتهاء من ٣٣ مشروع، والأعمال فى التربية و التعليم تسير فى وتيرة متسارعة.

الغربية زفتى توك شو حياة كريمة بالغربية المجمعات الحكومية

ترشيحاتنا

نموذج لنساء مصر العظيمات .. القومي للمرأة ينعى الحاجة فهيمة أكبر معمرة

حبس وغرامة.. عقوبات مشددة في انتظار المتحرش بالفنانة كارولين عزمي

تبرعت بـ تحويشة العمر .. صندوق "تحيا مصر" ينعى الحاجة فهيمة |فيديو

فوائد التحصين بسورة الكهف .. أسرار لا تعرفها عن العاصمة من الدجال

الرئيس السيسي هو الخير .. سعادة تغمر مواطني الشرقية من "حياة كريمة"|شاهد

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

CNN: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا اقتصاديا العام الجاري

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

ضبط 4 متهمين في واقعة قتل نجل مدرب بلدية المحلة والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

الحكومة تنفي الاستغناء عن آلاف الموظفين مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ