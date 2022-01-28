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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الوزراء" يعقد ندوة دولية حول الثقافة والهوية ضمن فعاليات معرض الكتاب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد أكبر مراكز الفكر الإماراتية، غداً السبت الموافق 29 يناير 2022، ندوة تحت عنوان "الثقافة والهوية في ظل العولمة والثورة المعرفية"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بقاعة "ضيف الشرف" بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

من المقرر أن تتطرق الندوة لأحد أهم الملفات التي تواجه الدول العربية نتيجة الثورة الرقمية الحالية من خلال الاستماع إلي لفيف متميز من الخبراء والمفكرين والأكاديميين المصريين والعرب، وستبدأ بكلمة افتتاحية وترحيبية لكل من الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، والدكتور محمد عبد الله العلى، الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات، ويديرها الإعلامي الكويتي الأستاذ محمد الملا.

تتناول الجلسة الأولى تحت عنوان "الثقافة والهوية: تحديات الثورة الرقمية" المتغيرات الثقافية التي شهدها العالم العربي وانعكاساتها علي الهوية في ظل الاتاحة الرقمية، ويتحدث فيها الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، فيما يتحدث الدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بدولة الإمارات، عن موضوع " الثورة المعرفية: حدود التأثير على الثقافة والهوية الوطنية"، يليها جلسة أخرى بعنوان " المواطنة العالمية وقضية الهوية الوطنية" يتحدث خلالها المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير سابق ومحلل سياسي ومتخصص في القضايا الحقوقية بدولة الإمارات.

أما الجلسة الثانية تحت عنوان "الهوية ومتغيرات التاريخ" يتحدث فيها الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، فيما يسلط الأستاذ حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، الضوء على موضوع دور الثقافة والإعلام في تعزيز الهوية الوطنية: كيفية التفعيل، أما الجلسة الختامية والأخيرة فتأتي تحت عنوان "دور اللغة العربية في تعزيز الهوية الوطنية" ويتحدث فيها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.

وأوضح المركز في بيانه، أن عقد هذه الندوة يأتي في إطار توجه مركز المعلومات المستمر نحو توطيد أواصر التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات مع العديد من الشركاء الدوليين والجهات الخارجية ومراكز الفكر ذات الثقل محلياً وإقليمياً ودولياً، في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم في النهاية أهداف التنمية بالدولة المصرية.

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يشارك للعام الثاني على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 بجناح متميز يتضمن عرض أحدث الإصدارات الخاصة بالدولة المصرية في مختلف المجالات، إلى جانب أبرز المعروضات التي تشير إلى اتجاه المركز نحو الإتاحة الرقمية وذلك بالقاعة المخصصة للجهات الحكومية (قاعة العرض الرئيسية رقم "3 "وجناح المركز رقم  B54).

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