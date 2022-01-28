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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر صورة ضحية مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية في الإسماعيلية

الضحية
الضحية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في مشاجرة بين عائلتين، في خلاف علي حدود أرض بالإسماعيلية.

محافظة الإسماعيلية تنعى محافظها السابق


وحصل صدي البلد علي صورة القتيل ضحية الحادث ويدعي ماهر إبراهيم.

وكان المركز المحلى للشبكة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية، تلقى بلاغا من مرفق الإسعاف عن نقل ثلاثة أشخاص إلى المجمع الطبي مصابين بطلقات نارية بعزبة السجاعي مركز ومدينة أبو صوير نتيجة مشاجرة علي ممشي بأرض زراعية ووفاة أحدهم عند وصوله المجمع الطبي.

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أسفر الحادث عن مصرع شخص " مجهول"، وإصابة إحمد إبراهيم عودة، وماهر إبراهيم عودة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق والوقوف علي ملابسات الحادث.

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