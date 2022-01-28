آخرهم قدري سعيد .. أربعة من أبرز الكتاب الصحفيين يرحلون في أسبوع

رحل عن عالمنا ثلاثة من أبرز الكتاب الصحفيين، بالمؤسسات الصحفية الكبرى علي رأسها جريدتا الأهرام والأخبار.

ونعي الصحفي نبيل عبد الفتاح، الدكتور قدري سعيد رئيس وحده الدراسات العسكرية بمركز دراسات الأهرام.

وفاة الراحل الكاتب الصحفي الدكتور قدري سعيد

وبعث عبد الفتاح، برقية عزاء لأسرة الدكتور الراحل.

وفاة الكاتب الصحفي سامي متولي

و توفي الكاتب الصحفي سامي متولي، الأربعاء الماضي مدير تحرير جريدة الأهرام السابق، وشيخ المحررين البرلمانيين، ووالد الزميل الصحفي أحمد سامي متولي.

وفاة الراحل الكاتب الصحفي سامي متولي

وتولي الفقيد العديد من المناصب القيادية بالأهرام، حيث عمل مديرًا للتحرير سنوات طويلة كما كان المحرر البرلماني الأول في مصر.

وتخرج سامي متولي، في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم الصحافة، ثم التحق بصحيفة الأهرام، وكان من ضمن العناصر التي اعتمد عليها الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، لقيادة ثورة تحديث الأهرام.

وفاة الراحل الكاتب الصحفي ياسر رزق

توفى الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم الأسبق، ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، عقب تعرضه لأزمة قلبية، يوم الأربعاء الماضي.

وفاة الراحل الكاتب الصحفي ياسر رزق



بدأ ياسر رزق عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم القومية، لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

وفاة الكاتبة الصحفية زينب منتصر المرشدي

فيما أعلنت الفنانة حنان مطاوع، وفاة خالتها وشقيقة والدتها سهير المرشدي في منشور جديد لها عبر حسابها على موقع فيسبوك.

ونشرت حنان مطاوع، مجموعة من الصور مع خالتها الراحلة وعلقت عليها قائلة:" رحيل أغلى الناس خالتي وامي الثانيه وصديقتي الاولي (ماما زيزي) زينب المرشدي منتصر".

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتبة الصحفية الكبيرة، زينب منتصر المرشدي، إحدى كوادر مؤسسة روزاليوسف الصحفية، بعد صراع مع المرض.

ويتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة، والأسرة الصحفية، والزملاء بمؤسسة روزاليوسف، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقال المجلس ، إن الراحلة كانت نموذجا للعطاء والمحبة والسلام، كما كانت نموذجا للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها في مؤسسة روزاليوسف.