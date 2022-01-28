حسام موافي: المضادات الحيوية تؤثر على نخاع العظام والكلى.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني من مخاطر تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية كونها تؤثر على نخاع العظام وتؤدي إلى الفشل الكلوي.

وقال خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»: «هناك من يسف أدوية المضادات الحيوية دون استشارة طبيب ودون سؤال أحد أو علم بخطورتها».

جريمة

وأكد الدكتور حسام موافي أن تناول أدوية المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب «جريمة»، موضحا أن من ضمن أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم ليس ميكروب فقط، من ضمنها الأورام أو خلل في الجهاز المناعي.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن من بين كل 100 شخص يقوم بغسل الكلى يوميا نحو 50 شخصا بسبب سوء استخدام الأدوية أي بنسبة 50%.