مايك بنس يكشف عن تدهور علاقته مع ترامب بسبب أحداث 6 يناير

كشف نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس أنه لم يتحدث إلى الرئيس السابق دونالد ترامب منذ الصيف الماضي.

وأشار إلى أن 6 يناير 2021 يمثل توترًا في علاقتهما، وفي ذلك اليوم، قبل أعمال الشغب في الكابيتول، قال ترامب إن بنس “لم يكن لديه الشجاعة” للاعتراض على نتائج الانتخابات أثناء تصديق الكونجرس.

وسأل جيسي ووترز من قناة فوكس نيوز بنس متى كانت آخر مرة تحدث فيها مع ترامب في برنامجه مساء الخميس.

وقال بنس: كما تعلم ، تحدثنا في الصيف الماضي، وكما تعلم، لقد قلت مرات عديدة، كان الأمر صعبًا، 6 يناير كانت أحداثها صعبة، لقد كان يوما مأساويا في حياة الأمة".

وأضاف بنس “أعلم أنني قمت بواجبي بموجب دستور الولايات المتحدة، لكن جلست أنا والرئيس السابق في الأيام التي تلت ذلك، وتحدثنا عنها وافترقنا وديًا”.

بنس، الذي كان في يوم من الأيام الصديق الأكثر إخلاصًا للرئيس السابق ، لم يوافق علنًا على الإطلاق مع ترامب إلا في أعقاب انتخابات 2020.

وفي حين أراد ترامب أن يعترض بنس على التصديق الانتخابي لفوز الرئيس بايدن ، رأى نائب الرئيس السابق أن دوره في هذه الشهادة احتفالي إلى حد كبير.

وترامب، الذي يريد أن يتخذ بنس إجراءات لوقف أو إبطاء إصدار الشهادات ، غرد في السادس من يناير، قائلا: “ تريد الولايات تصحيح أصواتها، والتي تعرف الآن أنها تستند إلى مخالفات وتزوير ، بالإضافة إلى أن عملية الفساد لم تحصل على موافقة الهيئة التشريعية، كل ما على مايك بنس فعله هو إعادتهم إلى الولايات المتحدة ، وهذا وقت الشجاعة القصوى! ”

واتخذ بنس نبرة أكثر هدوءًا مع رئيسه السابق في أكتوبر ، قائلاً إن الاثنين 'افترقا وديًا' لكن وسائل الإعلام تحاول استخدام 'ذلك اليوم' ، 6 يناير ، 'لإهانة' مؤيدي ترامب.

أعلم أن وسائل الإعلام تريد صرف الانتباه عن أجندة إدارة بايدن الفاشلة من خلال التركيز على يوم واحد في يناير، إنهم يريدون استخدام ذلك اليوم لمحاولة تحقير - شخصية ونوايا 74 مليون أمريكي ممن يعتقدون أننا يمكن أن نكون أقوياء مرة أخرى ونزدهر مرة أخرى ودعموا إدارتنا في عامي 2016 و 2020.

وقال بنس 'لكنني أعتقد أن تركيزنا كله اليوم يجب أن ينصب على المستقبل' ، مما يصرف الانتباه عن علاقته مع ترامب.

في غضون ذلك ، رسم ترامب بنس على أنه غير متوافق مع الجمهوريين بشأن قراره المصادقة على الانتخابات.

وقال ترامب في حفل أقيم في فلوريدا في ديسمبر من العام الماضي: 'أعتقد أن مايك تضرر بشدة بسبب ما حدث في السادس من يناير'. مضيفا 'أعتقد أنه أصيب بجروح قاتلة ، بصراحة ، لأني أرى رد الفعل الذي يحصل عليه من الناس'.

واضاف "كان يجب على مايك أن يرسل تلك الأصوات الملتوية إلى المجالس التشريعية ، وكان من الممكن أن تحصل على نتيجة مختلفة في الانتخابات ، في رأيي'.

ومع ذلك ، فقد تراجع ترامب عن انتقاداته لمنصبه السابق في القيادة ، قائلاً إن بنس كان 'رجلاً صالحاً' ارتكب 'خطأً كبيراً' في عدم الاعتراف بـ 'التزوير والمخالفات الضخمة للناخبين' التي ادعى ترامب أنها متأصلة. في نتائج انتخابات 2020.