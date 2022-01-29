برلماني: تطوير منطقة القاهرة الخديوية بشرة خير لاستعادة رونقها الحضاري

قال النائب بهاء أبوالحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن التوجيه بتطوير منطقة القاهرة الخديوية امتداداً لتطوير ميدان التحرير، خاصةً ما يتعلق بأعمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريقة انطلاقاً من ميدان التحرير مروراً بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، ووصولاً إلى منطقة ميدان العتبة، بشرة خير لاستعادة هذه الأماكن رونقها وأهميتها التي كانت عليه بعد سنوات طويلة من الاهمال.

وتابع عضو سياحة النواب خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الرئيس السيسي وضع مصر على الطريق الصحيح في كافة المجالات، حيث فتح الملفات القديمة التي لا طالما كانت في حاجة إلى النظر ولكن لم يتم النظر إليه بعين الاهتمام، إلى في عهده، مشيرا إلى أن هذا التطوير سيسمح بعودة هذه المناطق لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.

ولفت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه تم العمل على تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، كما أن سيكون هناك فرصة أكبر الاهتمام بمعالم القاهرة التاريخية والمباني الأثرية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم بالفعل الانتقال إليها في الوقت الحالي.