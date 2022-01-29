جربت ولم أوفق.. أكرم حسني: لا أحب كلمة فشل.. فيديو

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وقال "حسني"،: "لا أحب كلمة فشل، دائما أقول أنني جربت ولم أوفق وتعلمت"، متابعا: "أقول أنني نجحت في التعلم من غلطي".

وأضاف: "أتعلم دائما من كل غلطاتي"، مشيرا: "أسباب عدم نجاح مسلسل رجالة البيت، هو لعدم تحضيرنا الكافي له".

وأوضح: “عندي احلام كتير وبحس أن الخطوات اللي خدتها بنسبة كبيرة مرضية ليا ومفيش حاجة دخلتها وبذلت فيها مجهود واتخذلت وربنا بيديني اكثر مما اتوقع، وبتعلم من التجارب اللى غلط فيها،”.

ويكشف حسني خلال الحلقة حقيقة ما تردد حول خلافه مع العاملين في ورشة كتابة برنامج "أبو حفيظة" بسبب إصراره على آرائه وعدم إتاحة مساحة لهم.

كما يتحدث حسني عن الكثير من كواليس حياته الشخصية، وعلاقته بأبنائه وأسلوب معاملته لهم، كما يتناول علاقته بالفنان أحمد فهمي بعد الثنائية الناجحة التي حققها معا في عدة أعمال كوميدية.