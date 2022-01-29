اكرم حسني: أحمد أمين أعتذر عن عمل جهزته لرمضان القادم .. فيديو

أكد الفنان اكرم حسني، أنه كان يجهز لعمل مشترك مع الفنان أحمد مين وكان من المفترض يعرض في شهر رمضان القادم ولكن اعتذر احمد امين لظروف شخصية لا علاقة لها بأوراق العمل، قائلا: "أحمد امين له حساباته الشخصية ورمضان القادم كان المفروض داخلين على مسلسل مع بعض ولأسباب خاصة اعتذر احمد امين".

ورد الفنان اكرم حسني، خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن رأيه في ترتيب كتابة الأسماء على الأعمال قائلا: "كتابة الأسماء دي قرارات جهة الإنتاج وبتحسب بالأقدمية وحسب الرصيد الفني ولا نتدخل فيها وبيكون بالاتفاق وفكرة ترتيب الأسماء لا نتدخل فيها اطلاقا".

وعبر الفنان اكرم حسني، عن أمنيته خوض تجربة فنية جديدة يبتعد فيها عن الكوميديا، متابعا: "الحلم اللى محققتوش تقديم أدوار مختلفة وأنى العب شخصيات مش كوميدي شخصيات لها بعد انساني وافلام بره الكوميديا وده حلم وهعمله ان شاء الله".



