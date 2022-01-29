أحلام الشامسي تفاجئ عبد المجيد عبدالله بالشال في حفل الرياض

تفاجئ الفنان عبد المجيد عبدالله بالفنانة أحلام الشامسي، خلال حفل الأول ليلة أمس الجمعة 28 يناير على مسرح حمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقامت أحلام الشامسي بالاقتراب من مسرح عبد المجيد عبدالله، وأعطته الشال الخاص بها في لفتة نالت اعجاب الجمهور الذين بادلوها بالتصفيق.

الملكة أحلام تعطي وشاحها لعبدالمجيد عبدالله 🥺❤️ pic.twitter.com/LC9BC02Sqf — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 28, 2022

حفل عبد المجيد عبدالله في الرياض

أشعل الفنان عبد المجيد عبدالله الليلة الأولى من حفلته على مسرح حمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، في ليلة طربية ينتظر أن يكررها اليوم السبت 29 يناير بنفس المكان.

وتألق عبد المجيد عبدالله ، بباقة متنوعة من أفضل أغانيه القديمة والحديثة، ومن بينها: (روحي تحبك، يا ابن الاوادم، عايش سعيد، انسان اكثر، قله)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

عبدالمجيد عبدالله يكشف تفاصيل عودته للغناء بالحفلات

عرضت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لقاء مسجلا مع الفنان عبد المجيد عبدالله ، تحدث من خلاله عن سبب غيابه عن الغناء بالحفلات، وسر إقناعه بالعودة مجددا بحفلتين متتاليتين في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يومي 28 و29 يناير الجاري.

إصابة عبد المجيد عبدالله بمرض المانير

كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله -خلال حفله أمس بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير إلتهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة.

وظهر عبد المجيد عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض أمس، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده، وطالب «عبد المجيد» جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني إلتهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت ف ادعولي»، ليمازحه محمد عبد، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير».

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله

في شهر أغسطس الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبدالله، ألبومه الأخير عالم موازي، ويضم الألبوم (22 أغنية) هي من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات" تأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

تفاصيل ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان».