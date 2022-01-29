استمرار الفرق الطبية في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قامت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، بجهود مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين علي المراكز الطبية، والوحدات الصحية، والمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك المواطنين بدار المناسبات بالقري والنجوع، بالإضافة إلي إنتشار العيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، والتي تجوب القري والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، هذا بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة، للراغبين في استخراجها، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

وناشد وكيل الوزارة جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، كإرتداء الكمامات وغسيل الأيدي، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وسرعة التوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما أوضح بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.