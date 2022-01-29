أخصائية تحذر من استخدام الميزان في "الدايت".. لهذا السبب| فيديو

قالت الدكتورة إسراء فتحي أخصائية علاج السمنة، إن الميزان ليست الوسيلة الأدق لقياس الوزن، موضحة أن الجسم يحمل دهون داخلية مثل دهون البطن.

وأضافت الدكتورة إسراء فتحي، خلال لقائها بـ برنامج "طبيب البلد" والمذاع على فضائية "صدى البلد": “أبعدوا عن الميزان ده مش مفضل وبيجيب إحباط تجاة الدايت”، منوهة: "الوقوف على الميزان يكون مرة واحدة في الإسبوع".

وأضافت أن السمنة فى الذراعين والأرداف تعود للجينات الوراثية، أما السمنة فى البطن نتيجة لضعف عضلات البطن وقلة الحركة خاصة أن الرياضة تمنع ترهلات الدهون والسمنة والحل يكون عن طريق تنظيم وجبات الأكل وتناول الخضروات والفواكه والرياضة والمشى من 20 دقيقة يوميا".

