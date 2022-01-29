“مصر للطيران” تسير غدا خامس رحلاتها لنقل مشجعي المنتخب قبل مواجهة المغرب

تواصل الشركة الوطنية “مصر للطيران” راعي الكرة المصرية الناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري، مؤازرتها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وتسير مصرللطيران غدا الأحد، خامس رحلاتها الخاصة إلى مطار "ياوندي" بالكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رحلة رقم MS3042 بأحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9Dreamliner سعة ٣٠٩ ركاب والمعروفة باسم "طائرة الأحلام" لدعم منتخب مصر في مباراة الدور ربع النهائي المقامة غدا الأحد أمام منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتتخذ مصر للطيران، الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عن طريق تطبيق التباعد وتوفير أدوات التعقيم على متن الرحلات الجوية، وداخل صالات الضيافة للركاب داخل مطار القاهرة.