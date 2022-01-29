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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رياض أطفال الأزهر يتفاعلون مع القصص والعروض المسرحية بجناح معرض الكتاب

أطفال رياض الأطفال
أطفال رياض الأطفال

أطفال رياض الأطفال بمعهد البخاري الأزهري للغات، بمجرد وصولهم إلى جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خطفوا الأنظار بزيهم الأزهري المتميز. 

وتقدم أطفال رياض الأطفال، إلى جناح البانوراما الذي يُعرض فيه العروض الفنية ليقدموا عرضًا متميزًا من تأليفهم نسجوا خيوطه وأبدعوا في رسمه وعرضه بعنوان "سلمى وقطرة الندى" وتدور فكرة العرض حول أهمية قطرة المياة لكل الكائنات وأنه لا يجب التفريط في قطرة المياة الواحدة لأنها سر بقاء الحياة.

وقالت آلاء حمدي، وكيلة مرحلة رياض الأطفال بمعهد البخاري الأزهري للغات، إن طلاب رياض الأطفال والذين تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة والخامسة قد ألفوا ١٢ قصة ورسموها بأيديهم، من خلال ورش عمل نفذوها في حجر الأنشطة، تنوعت هذه القصص فيما بين مواضيع وقضايا مهمة يجب أن ينشئوا ويتربوا عليها.

وأوضحت آلاء حمدي أن دور معلمات رياض الأطفال أنهم يقومون بعرض الأفكار على الطلاب وهم من يقومون بتأليف القصة كما يقومون أيضا برسمها وعمل عرض خاص بها، مبينة أن أهم القضايا والموضوعات التي تناولوها في قصصهم: المحافظة على الماء ونهر النيل، وترشيد الكهرباء، وأهمية استغلال الوقت، وضرورة احترام وتقبل الآخر، وحب الوطن، والأم، الحياة بعيدا عن التكنولوجيا، فضلا عن قصة حول القدس.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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الأزهر أطفال التكنولوجيا معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب العروض المسرحية مرحلة رياض الاطفال

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