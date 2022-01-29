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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مدرب المنتخب عن لقاء ربع نهائي إفريقيا: "المغاربة متشائمين من مواجهة مصر"

صدى البلد

أكد طارق مصطفى نجم الزمالك السابق المدرب العام للمنتخب الوطني، أن المغاربة مصابين بقدر كبير من التشاؤم قبل مواجهة منتخب مصر غدا في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون، وهو ما لمسه بشكل كبير بعد العديد من الاتصالات مع أصدقاء له بالمغرب، وكذلك بعد مداخلاته مع الإعلام المغربي.

 

وقال طارق مصطفى خلال استضافته في برنامج "بره الملعب" مع مها السنباطي على أون سبورت إف إم، أن منتخب المغرب لديه بعض العيوب الفنية التي يمكننا استغلالها بشكل كبير في مباراة الغد أبرزها الجبهة اليسرى التي تعتبر نقطة ضعف كبيرة لهم بعكس الجبهة اليمنى التي يشغلها نجم الفريق أشرف حكيمي وهي التي يتم من خلالها بناء كل هجمات المنتخب المغربي، لذا لابد من الإهتمام هجوميا بالجبهة اليسرى للمغرب واللعب عليها من خلال محمد صلاح وزيزو والأخير لابد أن يشارك من البداية في هذه المباراة بدلا من حمدي فتحي المصاب وليس أيمن أشرف أو مهند لاشين، لأن زيزو يمتاز بحركية عالية ولديه قدرات هجومية وسرعة ويدافع بنفس القوة ويمكن الاعتماد عليه لضرب المنتخب المغربي من الجبهة اليمنى مع صلاح، لذا اتمنى من كيروش أن يلعب بالثلاثي النني ويمينه زيزو ويساره السولية على أن يقوم الأخير بالميل ناحية أشرف حكيمي لإيقاف انطلاقاته في هذه الجبهة القوية.

 

وأضاف: بعيدا عن هذا لابد من تركيز لاعبي الدفاع وعودة الونش لو في كامل جاهزيته لأن خليلوزيتش يعتمد على ثنائي في الهجوم يتميز بالسرعة والقوة وضربات الرأس هما يوسف النصيري وأيوب الكعبي، والتدريب بشكل كبير على الضربات الحرة لأنها تمثل الخطر الأكبر على منتخبنا.

 

وأضاف طارق مصطفى: يجب أن يكون لنا شخصية في الجانب الهجومي خاصة وأن دفاع المغرب من نقاط ضعفها، لوجود ثلاثة لاعبين يجيدون اللعب بالقدم اليسرى، وأؤكد للجميع أن منتخبنا لو تخطى المغرب غدا سيفوز بالبطولة في سيناريو مكرر لنسخة أمم إفريقيا 98، لأننا واجهنا كوت ديفوار فعلا وفوزنا بركلات الترجيح وواجهنا المغرب ولعبنا أمام بوركينا صاحب الأرض وقتها وفوزنا وهذا سيحدث في الجولة المقبلة في نصف النهائي لأن الأقرب ستكون مواجهة الكاميرون صاحب الأرض والجماهير.

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