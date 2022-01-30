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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الملتقى الالكترونى الثانى في بنات جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعقد وحدة النشر العلمي بكلية البنات جامعة عين شمس الملتقي الإلكتروني الثاني بعنوان "بحوث ودراسات المرأة" Women &@Research يومي الأحد والإثنين ٣٠-٣١ يناير ٢٠٢٢.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمود المتيني،  رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح،  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبرئاسة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية الدكتور.حنان الشاعر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

الاحد.. كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تنظم مراسم تأبين لعميدها الأسبق
للتسجيل في جلسات الملتقي: 
‏https://forms.gle/VX5TSpBJYVddtztq6

ملحوظة: مطلوب اضافة ايميل مفعل ونشط للحصول على رابط جلسات الملتقي  قبل موعد انعقاده.

 

ووسط توقع بحصد 4 مليارات مشاهدة حول العالم، بث التلفزيون المركزي الصيني الأغنية الجماعية التي نفذها فريق كورال جامعة عين شمس " روح الشرق" باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون مع نظرائهم من طلاب أكاديمية نانجين الصينية للفنون ، والتي تم بثها ضمن احتفالات جمهورية الصين الشعبية بدورة الألعاب الشتوية المقامة بالعاصمة الصينية بكين.

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وقال المايسترو محمود محسن، إن الاستعدادات لتحضير هذه الأغنية بدأ منذ شهر نوفمبر من العام الماضي حيث قام بالتعاون مع د. معتز متولي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية، في تلحين وتوزيع كلمات الأغنية التي ألفها الشاعر المصري أحمد حسن راؤول أحد أبناء جامعة عين شمس.


وأكد أن التحضيرات استغرقت قرابة ثلاثة أشهر وشارك في هذا العمل الفني العالمي 150 من أعضاء فريق كورال روح الشرق.

التعليم العالي البحث العلمي جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني الدراسات العليا والبحوث كلية البنات جامعة عين شمس

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