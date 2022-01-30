انطلاق الملتقى الالكترونى الثانى في بنات جامعة عين شمس

تعقد وحدة النشر العلمي بكلية البنات جامعة عين شمس الملتقي الإلكتروني الثاني بعنوان "بحوث ودراسات المرأة" Women &@Research يومي الأحد والإثنين ٣٠-٣١ يناير ٢٠٢٢.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبرئاسة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميدة كلية البنات للآداب والعلوم والتربية الدكتور.حنان الشاعر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.
الاحد.. كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس تنظم مراسم تأبين لعميدها الأسبق
للتسجيل في جلسات الملتقي:
https://forms.gle/VX5TSpBJYVddtztq6
ملحوظة: مطلوب اضافة ايميل مفعل ونشط للحصول على رابط جلسات الملتقي قبل موعد انعقاده.
ووسط توقع بحصد 4 مليارات مشاهدة حول العالم، بث التلفزيون المركزي الصيني الأغنية الجماعية التي نفذها فريق كورال جامعة عين شمس " روح الشرق" باللغتين العربية والإنجليزية، بالتعاون مع نظرائهم من طلاب أكاديمية نانجين الصينية للفنون ، والتي تم بثها ضمن احتفالات جمهورية الصين الشعبية بدورة الألعاب الشتوية المقامة بالعاصمة الصينية بكين.
وقال المايسترو محمود محسن، إن الاستعدادات لتحضير هذه الأغنية بدأ منذ شهر نوفمبر من العام الماضي حيث قام بالتعاون مع د. معتز متولي أستاذ التأليف الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية، في تلحين وتوزيع كلمات الأغنية التي ألفها الشاعر المصري أحمد حسن راؤول أحد أبناء جامعة عين شمس.
وأكد أن التحضيرات استغرقت قرابة ثلاثة أشهر وشارك في هذا العمل الفني العالمي 150 من أعضاء فريق كورال روح الشرق.