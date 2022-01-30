مشروعات صرف ومياه شرب ووحدات صحية.. حياة كريمة تغير شكل الحياة بقرى المنيا

يعيش أهالي قرى ابوقرقاص جنوب المنيا احد المراكز المدرجه بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حاله من السعادة والفرحة بعد إنشاء العديد من المشروعات الهامة والحيوية وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وبناء مدارس ومراكز شباب والوحدات الصحية والمستشفيات بجميع قرى المركز.

قال محمود إبراهيم وخالد سعد وأشرف توفيق أن تلك المشروعات الحيوية كانت حلم بالنسبه لنا وتنفيذها في الوقت القصير كان شبه مستحيل فالمشروعات التي بنيت غيرت وجه الحياة بقرى المركز بعد معاناة سنوات عديدة من نقص الخدمات فجميع المشروعات المهمة والحيوية التي تحتاجها القرى منذ سنوات وأهمها مشروع الصرف الصحي الذي سيقضي على معاناتنا مع مشكلة المياه الجوفية ويساهم في نظافة البيئة ويحمي المنازل والثروة العقارية من الهدم والانهيار.

وأشاروا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قضى على معاناتهم من نقص الخدمات بالمركز وادخل السعادة والفرحة في نفوسهم لتوفير جميع خدمات المدن بالقرى بل وبجودة عالية حيث يتم تنفيذ ما يقرب من 394 مشروعا في 16 قطاع بقرى المركز منها 45 مشروعا بالقطاع الصحي فقط.

وأعرب سعد فاروق وعيد خليل عن خالص تحياتهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لجهوده في متابعة تنفيذ تلك المشروعات والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق القري.

ففي قرية نزلة جريس التابعة لمركز أبوقرقاص وهي إحدى القرى التي ينقذ بها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" يعيش أهالي القرية فرحة كبيرة لتشغيل أول مشروع من مشروعات المبادرة الرئاسية وهو افتتاح مدرسه القرية بعد أن تم بنائها وفق المقاييس واشتراطات البناء الحديثة لبناء المدارس وذلك في وقت قياسي بعدما كانت مطلب هام وحيوية لأهالي القرية.

وأوضحوا أن المدرسة كانت حلم منذ فترة طويلة حتى جاءت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وتم بناء المدرسة في زمن وجيز لتصبح مدرسة نزلة جريس أولى مشروعات المبادرة "الرئاسية حياة كريمة" والتي تم افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمبنى بالكامل بإجمالي 12 فصل على مساحة 1500 متر مربع بإجمالي 5 طوابق

تشهد قرى مركز ابوقرقاص تنفيذ 457 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية من إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز شباب ومحطات لمياه الشرب ومحطات للصرف الصحي حيث يتم تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد، وبالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية ووفقا للجدول الزمني المحدد.

ومن المشروعات الجاري تنفيذها بقرى بني حسن الشروق والشيخ تمي وجزيرة شيبة محطة معالجة بني حسن الشروق ومحطة مياه الشيخ تمي وانشاء مدرسة بني حسن الشروق الإعدادية المشتركة والتي تم الانتهاء من أعمال الإنشاء وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية وجارى توصيل المرافق لها من مياة شرب وكهرباء ووسائل الاتصالات.

إضافة إلى إنشاء مشروع مجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حسن الشروق، وأعمال تطوير مركز شباب بني حسن الشروق، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية شيبة ومدرسة جزيرة شيبة الإعدادية.

وكذلك الانتهاء من أعمال شبكة انحدار الصرف الصحي بقرية الشيخ تمي بالمركز وبدء شركتي الغاز الطبيعي والاتصالات بإعداد المقايسات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال وتوصيل كافة الخدمات للمواطنين.

يشار إلى ان مبادرة حياة كريمة بالمنيا والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري يتم تنفيذها في 5 مراكز على مستوى المحافظة وهى "أبوقرقاص - ملوى - ديرمواس - العدوة - مغاغة" في 192 قرية و757 تابعا بنطاق المراكز الخمس المستهدفة بالمحافظة.

