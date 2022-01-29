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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقن عضل .. الصحة : مصر تستقبل أحدث علاج لفيروس كورونا غدا

أحدث أدوية لعلاج
أحدث أدوية لعلاج فيروس كورونا حقنة بالعضل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل تعاقد مصر للحصول على أحدث أدوية لعلاج فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأوضحت الوزارة، أن أول شحنة من العلاج الجديد ستصل غدا وهي عبارة عن حقنة بالعضل ممتدة المفعول لنحو 6 أشهر، وهى تعطي لمن يحصلون على أدوية تثبط المناعة، ومن ثم اللقاحات لا تكون بأجسادهم أجساما مضادة بشكل كافٍ.

وأشارت إلي هناك شركات مصرية تنتج دواء مولنوبيرافير، بالإضافة الي طرح البروتوكول السابع لعلاج فيروس كورونا ويتضمن الأدوية الحديثة.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة  الصحة ، تفاصيل عقار مولنوبيرافير  لعلاج مرضي كورونا .

وقال عبدالغفار إن عقار مولنوبيرافير يستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة من إصابات فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن ( عقار مولنوبيرافير )  متاح في المستشفيات فقط، لأن من الضروري العلاج به تحت إشراف طبي كامل.

وأوضح متحدث الصحة أن  ( عقار مولنوبيرافير )  عبارة عن كبسولات تؤخذ عن طريق الفم للحالات البسيطة والمتوسطة فقط.

وتابع متحدث الصحة:  ( عقار مولنوبيرافير )  يساعد في تقليل دخول المستشفيات لمرضي كورونا بنسبة تصل الي 50% .

وأكد متحدث الصحة أن  ( عقار مولنوبيرافير )  يتم انتاجه عن طريق 5 شركات محلية وذلك بعد إجتياز الإختبارات المعملية .

وأشار متحدث الصحة الي ان تم إنتاج 25 ألف عبوة من ( عقار مولنوبيرافير ) وهناك مادة خام تكفي لانتاج 150 الف عبوة .

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