عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف شيبو: مباراة مصر والمغرب ستُلعب على تفاصيل صغيرة.. والجانب التكتيكي سيكون مهما

منتخب المغرب
منتخب المغرب


تحدث يوسف شيبو نجم المغرب السابق عن مواجهة منتخب بلاده ضد مصر مساء اليوم ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.
قال يوسف شيبو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المنتخب المصري تحسن مستواه الفني في دور الستة عشر، والمنتخب المغربي بدأ البطولة بشكل قوي، لذلك المنتخبين قريبين في المستوى" 
أضاف: "تلك المباريات ستُلعب على جزئيات صغيرة، الجانب التكتيكي سيكون هاما للغاية، وسيكون هناك مساحات وفرص كثيرة في المباراة المنتخب الذي سينجح في التسجيل من أقل الفرص سيفوز باللقاء" 
وختم حديثه قائلا: "نتمنى أن تغمر الروح الرياضية المباراة بين اللاعبين والمدربين، ولسوء الحظ مواجهة مصر مبكرا في البطولة، ولكن أعتقد أن المباراة ستضمن ندية وإثارة كبيرة"

المنتخب المصري أمم أفريقيا منتخب المغرب إفريقيا مباراة مصر والمغرب

ترشيحاتنا

تامر عبد الحميد: جميع مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا نهائيات مبكرة

مدرب تونس يشكك في صحة هدف بوركينا فاسو

حكم البخور في الإسلام وهل يجوز في الليل؟ اعرف رأي الشرع

رئيس واتسآب يعلن مفاجأة للملايين.. قريبا إطلاق ميزة طال انتظارها لسنوات

ميدو: أفضل عبد المنعم على الونش في مواجهة المغرب.. وأتمنى وجود زيزو

العراق..سقوط 4 صواريخ كاتيوشا غرب الموصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

تونس تودع كأس الأمم الإفريقية بعد فوز بوركينا فاسو 1-0

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

حتحوت : الإصابة تنهي مشوار محمد الشناوي بـ كأس الأمم

تاج الدين يكشف حالات منع الحصول على دواء كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرب المهرجانات مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور

5 أفلام تنافس بـ مهرجان جمعية الفيلم بـ حضور نجوم الفن..تفاصيل وأخبار|صور

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ