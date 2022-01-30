يوسف شيبو: مباراة مصر والمغرب ستُلعب على تفاصيل صغيرة.. والجانب التكتيكي سيكون مهما



تحدث يوسف شيبو نجم المغرب السابق عن مواجهة منتخب بلاده ضد مصر مساء اليوم ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

قال يوسف شيبو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المنتخب المصري تحسن مستواه الفني في دور الستة عشر، والمنتخب المغربي بدأ البطولة بشكل قوي، لذلك المنتخبين قريبين في المستوى"

أضاف: "تلك المباريات ستُلعب على جزئيات صغيرة، الجانب التكتيكي سيكون هاما للغاية، وسيكون هناك مساحات وفرص كثيرة في المباراة المنتخب الذي سينجح في التسجيل من أقل الفرص سيفوز باللقاء"

وختم حديثه قائلا: "نتمنى أن تغمر الروح الرياضية المباراة بين اللاعبين والمدربين، ولسوء الحظ مواجهة مصر مبكرا في البطولة، ولكن أعتقد أن المباراة ستضمن ندية وإثارة كبيرة"