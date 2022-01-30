الصحة: فرق متخصصة لرعاية مصابي كورونا في المنزل

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تطورات فيروس كورونا ومدي خطورة متحور أوميكرون.

وأوضح عبد الغفار خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:"متحور أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي ويعد من أضغف المتحورات".



وأضاف عبد الغفار :" لازم ناخد بالنا من الإجراءات الاحترازية لأن أو ميكرون سريع الانتشار، رغم أنه يعد أقل حدة من دلتا ولكنه يصيب أعدادا كبيرة".

أشار إلي أن هناك فرقًا مخصصة لرعاية المصابين بفيروس كورونا ويعطون العلاج في المنزل وأيضا يعطون اللقاح في حالة عدم القدرة علي النزول.

أكمل:" على المصابين الذين يتلقون العلاج في المنزل أن يتواصلون مع الوزارة عبر الرقم الساخن "1440" لتسجيل أنفسهم كمصابين ومن ثم معرفة تطورات حالتهم الصحية.