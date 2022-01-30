موعد مباراة مصر والمغرب في دور الـ 8 بربع نهائي أمم إفريقيا

يلتقي منتخب مصر بنظيره المغربي، مساء اليوم الأحد، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33 التي تقام بدولة الكاميرون.

مصر والمغرب .. كلاسيكو عربي في الكان

وتأهل منتخب مصر إلى هذا الدور بعد أن تغلب على كوت ديفوار بركلات الترجيح وفاز المنتخب المغربي على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

وتأمل الجماهير المصرية فى مواصلة الفراعنة الكبار سلسلة الإنتصارات والأداء القوى الذى ظهر به اللاعبين أمام كوت ديفوار ومن ثم تحقيق الانتصار على المغرب التى مثلت عقدة تاريخية للمنتخب الأول.

ولا يختلف اثنان على أن صدام مصر والمغرب هو الأقوى بين مواجهات ربع النهائي، فكلاهما من المرشحين للتتويج باللقب القاري، الذي سبق أن ظفر به الفراعنة 7 مرات آخرها عام 2010، كما حققه أسود الأطلس في مناسبة وحيدة عام 1976.

وبالعودة إلى أوراق التاريخ، فإن كل منتخب يتسلح بعدة جوانب تمنحه بعض التفاؤل قبل موقعة الأحد، فالمنتخب المغربي يملك سجلا مميزا أمام الفراعنة في مختلف البطولات، بخلاف أنه فاز 3 مرات في الكان، مقابل انتصارين لمصر.

ويتفاءل المصريون بسجل المواجهات الإقصائية في كأس الأمم، حيث تفوقوا مرتين من 3 مباريات، آخرهما في ربع نهائي نسخة 2017 بالجابون، بهدف نظيف سجله محمود عبد المنعم كهربا.

لذلك فإن الجوانب التاريخية لن يكون لها تأثير على أداء المنتخبين، في مواجهة تكتيكية منتظرة بين كارلوس كيروش ووحيد خليلوزيتش.

موعد مباراة مصر والمغرب في كأس أمم أفريقيا

تقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب أحمدو أهيدجيو.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب

يمكن مشاهدة مباراة مصر والمغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا عبر قنوات «بي إن سبورتس» المشفرة، غير أن هناك قنوات أخرى يمكن من خلالها متابعة المباراة بشكل مجاني.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.