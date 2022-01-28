بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

حل محمد بركات عضو اتحاد الكرة، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث حول مواجهات المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية ورايه في المدير الفني كيروش.



وعن رأيه في أداء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، قال بركات:" الفريق قدم مباراة كبيرة واللاعبين كانوا في المستوي المطلوب ونتمنى الاستمرارية".



وعن سخرية ضياء السيد مساعد المدير الفني لمنتخب مصر، من مكافآت الفوز علي كوت ديفوار، قال بركات:" طول عمري لا بحب البسطرمة ولا بحب اللي بياكلها".

شار إلى أنه تم تداول فيديو مصور لـ ضاء السيد قبل تسجيله مع إحدى القنوات الأجنبية، يسخر خلاله من الحديث عن منح لاعبي منتخب مصر 500 دولار كمكافأة للفوز على كوت ديفوار .