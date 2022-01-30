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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحمل رسالة سلام.. رئيس إسرائيل يغادر إلى الإمارات في أول زيارة رسمية

رئيس إسرائيل وزوجته
رئيس إسرائيل وزوجته

غادر الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، صباح اليوم الأحد إلى الإمارات، في أول زيارة من نوعها لرئيس من تل أبيب إلى أبوظبي بعد توقيع الاتفاق الإبراهيمي.

وقال هرتسوج في تغريدة على حسابه بموقع تويتر : "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال في زيارة تاريخية للإمارات".

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وأضاف: "تحمل هذه الزيارة رسالة السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط. وأتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد (في أبوظبي) الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحوّل تاريخي".

وأعرب عن امتنانه وإسرائيل لقيادة الإمارات لشجاعتهم على توقيع اتفاقات السلام.

ومن المقرر أن يلتقي هرتسوج خلال الزيارة التي تستمر يومين، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وحاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد.

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي، قال في بيان: "بدعوة من (الشيخ محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبوظبي يتوجه الرئيس إسحاق هرتسوج والسيدة الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رئاسية إسرائيلية".

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرين من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للإمارات.

إسرائيل محمد بن راشد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أبوظبي الامارات تل أبيب

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