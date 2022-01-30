17 خطوة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم طرق وخطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسى 2022.2021 بلا أخطاء.

تتمثل خطوات تحرير استمارة الثانوية العامة 2022 بلا أخطاء فيما يلي :

ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2022 من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول

أدخل البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365 ثم اضغط تسجيل الدخول

املأ البيانات المطلوبة في استمارة الثانوية العامة 2022

إذا لم يكن لديك بريد إلكترونى ، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي https://office365.emis.gov.eg/

تأكد من أن تاريخ الاستمارة 2021 / 2022

مراجعة الاسم ليكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده.

لابد ان يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي ومحل الميلاد ومحافظة الميلاد قبل طباعة الاستمارة.

مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة.

مراجعة مواد التخصص أسفل الاستمارة.

الصورة المطبوعة على الاستمارة لابد أن تكون هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة الورقية (مطلوب 6 صور 4×6 خلفية بيضاء).

أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية.

مطلوب واحد صورة ضوئية للبطاقة الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولي أمره.

أن تكون جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون أدنى خطأ.

إذا وجد خطأ بأي بيان بالاستمارة الإلكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا لحجرة الارشاد التعليمي في المدرسة.

طباعة الاستمارة مسئولية الطالب و ولي أمره لأنها تطبع بمعرفته من التابلت الخاص بالطالب لذلك اذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمي لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة.

قبل تسليم الاستمارة على الطالب وولي أمره التوقيع عليها في المكان المخصص لكل منهما امام أعضاء حجرة الإرشاد التعليمي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة 2022 ضرورة حفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لـ تسجيل رابط استمارة الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 24 فبراير 2022 .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة 2022 ضرورة حفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها .

وأوضحت الوزارة أن مواعيد تسجيل الاستمارة متاحة من 25 يناير حتى 24 فبراير المقبل.