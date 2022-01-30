منسقو «حياة كريمة» من معرض الكتاب: المبادرة تهدف للوصول إلى العالم المثالي

شهدت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، ندوة «حياة كريمة»، وذلك بحضور منسقي مبادرة «حياة كريمة» بعدد من المحافظات، وتحدث خلالها كل من: حمدي ممدوح، منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة، والدكتورة هبة الشرقاوي، منسق المبادرة بمحافظة الغربية، والدكتورة هند جلال، منسق مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة القليوبية.

وفي بداية كلمته، أوضح حمدي ممدوح، أن مبادرة «حياة كريمة» تنقسم إلى محورين، وهما محور البنية التحتية، ومحور بناء الإنسان المصري.

وقال «ممدوح» إن “الإعلام ركز الضوء في مبادرة “حياة كريمة” على الجانب المتعلق بالنبينة التحية، وهذا مهم وضروري، ولكننا نستهدف في الفترة القادمة تسليط الضوء على محور بناء الإنسان”.

من جانبها، قالت الدكتورة هند جلال، منسق مبادرة “حياة كريمة” بالقليوبية، إن مبادرة “حياة كريمة” انطلقت من منتدى شباب العالم وقام برعايتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت تستهدف في بداية الأمر ومرحلتها الأولى 300 قرية، ووصلت في المراحلة الحالية إلى 1553 قرية، وتستهدف 4584 قرية.

ولفتت منسق مبادرة “حياة كريمة” بالقليوبية، إلى أن المبادرة تهدف للوصول إلى العالم المثالي أو «اليوتوبيا» والتي تهدف إلى التكامل في إعادة إعمار هذه القرى على جميع المستويات سواء المتعلقة بالبنية التحية أو بناء الإنسان، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف رفع الوعي والأمان بالقضايا المجتمعية التي تعاني منها تلك القرى والعمل على إصلاحها من خلال تلك الحملات.

وقالت الدكتورة هبة الشرقاوي، منسق مبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الغربية، إن المبادرة أنشئت على أساس التكامل بين مختلف المعطيات، سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو فكرة بناء وتوفير مجمعات الخدمات الحكومية..

ولفتت “الشرقاوي” إلى أنه تم إطلاق مبادرة «تعليمنا حياة»، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتستهدف تطوير التعليم في القرى.

وأضافت أنه سيتم قريبا الإعلان عن برنامج «موهبتك حياة»، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهدف إلى اكتشاف المواهب المصرية.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ «موسوعة مصر القديمة» لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي «ما» و«رؤية».

ولأول مرة في تاريخ المعرض، يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي «شخصية الدورة الحالية» بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف «شخصية الدورة الحالية» مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.