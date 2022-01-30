وزير الأوقاف يكرم أوائل مسابقة الكتاب والمؤلفين والمصادر العلمية

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ثلاثة أوائل في مسابقة الكتاب والمؤلفين والمصادر العلمية وهم “الشيخ محمد حلمي عبد المولى علي، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد مرعي سيد علي، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والدكتور رأفت عبدالستار سيد أحمد - المدرس المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنصورة”.



يأتي ذلك على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري للمؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" بفندق "جراند نايل تاور" اليوم الأحد.