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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نجل عبد التواب يوسف: الراحل له العديد من نوادر الكتب للأطفال

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الروائي عصام يوسف، نجل رائد أدب الأطفال عبدالتواب يوسف: "لقد نظمنا مسابقة للأطفال باسم عبدالتواب يوسف، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الحكي، والتلخيص، والرسم، تعلن جوائزها الثلاث السبت المقبل، الموافق ٥ فبراير المقبل، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب".

 

جاء ذلك خلال ندوة "كتابات عبدالتواب يوسف للأطفال" بالقاعة الرئيسية في بلازا ١ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

وقال يوسف، إن الكاتب الراحل عبدالتواب يوسف، له العديد من نوادر الكتب للأطفال لابد من إعادة طباعتها مرة أخرى حتى يعرف الجيل الجديد كتاباته وأدبه للأطفال.

 

واستعرض يوسف، أبرز المواقف الحياتية الشخصية التي جمعته مع والده، والقصص الرائعة التي لا تمحى من الذاكرة، موضحا أن والده كان مترجما جيدا للأحداث من بينها أحداث حرب أكتوبر المجيدة، ثم تحويلها إلى فكرة وحكاية في أعماله الأدبية، متمنيا وضع اسم والده في موسوعة جينيس لأنه يمتلك مجموعة كبيرة جدا من كتب الأطفال، فهو تجربة إبداعية لن تتكرر.

 

لروائي عصام يوسف نجل رائد أدب الأطفال عبدالتواب يوسف لهيئة المصرية العامة للكتاب ة كتابات عبدالتواب يوسف للأطفال معرض القاهرة الدولي للكتاب

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