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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح بسيطة للوقاية من كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق بسيطة للوقاية من فيروس كورونا، خاصة في ظل انتشار متغير أوميكرون.

ووفقا للتقارير، فإن الحصول على التطعيم الكامل وتعزيز فعالية نظام المناعة في الجسم هي بعض دفاعاتنا ضد الفيروسات، مع وجود سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا Covid-19، حان الوقت لإعداد أجسامنا لمحاربة الفيروس بفعالية من خلال اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة والنوم ونمط حياة أكثر نشاطًا.

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نصائح بسيطة للوقاية من كورونا 

تلعب الخلايا التائية في جيشنا المناعي دورًا بارزًا في استهداف وتدمير الخلايا المصابة بالفيروس وتوفير الحماية لنا، تم العثور على دورها في مكافحة سلالات جديدة من فيروس كورونا Covid-19 أكثر فعالية من الأجسام المضادة.

1- فيتامين د 

فيتامين د ضروري لوظيفة المناعة والوقاية والتعافي وينصح أتباعه بفحص مستوياتهم والحصول على ما يكفي من ضوء الشمس.

2- النوم الكافي 

الحصول على النوم أمر بالغ الأهمية لأنه يساعد على تجديد الجسم مع استقرار مستويات الطاقة والشهية في اليوم التالي.

ولا ينبغي لأحد أن يستهين بقوة النوم الجيد ليلاً الذي يمكن أن يعيد وينعش الجسم والعقل بشكل لا مثيل له.

وأشار الخبراء، إلى أن الحرمان من النوم يقلل من استجابتك المناعية، ويزيد الالتهاب ويدعو حرفياً إلى العدوى والفيروسات وما إلى ذلك.

3- ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة باعتدال، والتنقل والبقاء نشيطًا هي بعض الطرق البسيطة جدًا ولكنها فعالة جدًا للحفاظ على المناعة عالية.

4- تناول الأطعمة الغنية بفتيامين سي 

يوصي الخبير أيضًا بالأطعمة الغنية بفيتامين سي والأطعمة الغنية بالزنك لصحة جيدة إلى جانب "الثوم، والزنجبيل، والكركم، والعسل الخام، والفلفل الملون.

5- تمارين التنفس

يمكن للهدوء والتوتر أن يحدث العجائب لمناعتك وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي القيام ببعض تمارين البراناياما الأساسية. ستعمل تمارين التنفس على تزويد خلاياك بالأكسجين وتجعلك أكثر صحة على مدار فترة من الزمن.

6- شرب الماء 

يحث الخبير الأشخاص على شرب الكثير من الماء وليس القهوة والشاي فقط. كما يطلب أيضًا التخلص من السكريات المكررة والطحين والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية.

7- تغيير نمط حياتك

قم بتعديل نمط حياتك لعكس أمراض نمط الحياة حتى لا يكون جسمك مثقلًا بالفعل بالأمراض. تحكم في الآثار الجانبية لأدويتك للحفاظ على جيش مناعتك قويًا، كما نصح أتباعه بالإقلاع عن التدخين وتناول الوجبات السريعة.

كورونا فيروس كورونا الأجسام المضادة الخلايا التائية فيتامين د

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