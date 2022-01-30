أخبار التكنولوجيا.. ظاهرة جديدة تصيب مدمني الهواتف الذكية.. 10 تطبيقات شهيرة تستنزف باقة الإنترنت

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

أضافت شركة آبل Apple، ضمن التحديث التجريبي الأخير iOS 15.4 لنظام تشغيل أجهزة آيفون، مجموعة من الرموز التعبيرية شملت 37 إيموجي جديد، من بينها صور رمزية تم تداولها بصورة كبيرة على مواقع التواصل مع موجة من الانتقادات واجهت للشركة لما احتواه التحديت من رموز مثيرة للجدل.

كشفت شركة تكنو Tecno، عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ينطلق تحت اسم Tecno Pop 5X، والذي يمتاز بأنه هاتف رخيص الثمن مزود بكاميرات قوية.

تختبر منصة تيك توك TikTok، عدد من الميزات الجديدة لتوفيرها للمستخدمين قريبا، بما في ذلك الصور الرمزية التي تشبه Bitmoji، وإمكانية إنشاء أفتار Avatar معتمد على شكل المستخدم، وغيرها.

تلقى تطبيق تيليجرام Telegram، على الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد مؤخرا تحديثا رئيسيا جديدا، يضيف مجموعة كاملة من الميزات الجديدة التي تجعل التطبيق أكثر تفاعلية ومتعة في الاستخدام.

كشف بحث جديد أجراه فريق شركة Buymobile، عن مقدار بيانات الجوال “باقة الانترنت” التي تستهلكها بعض التطبيقات الأكثر شهرة في العالم، لتعمل بشكل يومي على هواتف المستخدمين، حيث قد تتفاجأ بالكمية التي يمكن للتطبيقات الشائعة أن تستخدمها كل شهر من بيانات الهاتف المحمول لأنها قد تكلفك الكثير مما تعتقد.

"ضباب التطبيقات" ظاهرة تصيب مدمني الهواتف الذكية.. تعرف على تفاصيلها

كشف بحث جديد عن درجة هوس الكثير من الناس باستخدام التطبيقات الإلكترونية المثبتة على هواتفهم الذكية، والتي غالبا ما تجذبهم لقضاء المزيد من الوقت في استخدام الهواتف، مما يصيبهم بمشكلة إدمان الهاتف الذكي وغيرها من المشكلات التي ثؤثر على حياتهم اليومية.

ينتظر الملايين أحدث تشكيلة من الهواتف الذكية الرائدة لشركة سامسونج Samsung، والتي سترى النور قريبا من خلال حدث جلاكسي السنوي Unpacked 2022، والذي ستعقده الشركة في 9 فبراير المقبل، للكشف عن سلسلة هواتف Galaxy S22 الذكية وسلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S8.

يعد إنستجرام Instagram، أحد أكثر تطبيقات الوسائط الاجتماعية شيوعا حول العالم، والتي يستخدمها ملايين الأشخاص لنشر الصور بشكل أساسى، ومثل معظم منصات التواصل يمكنك الاشتراك بالخدمة عبر إنشاء حساب باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني.

خلال الأسابيع القليلة المقبلة ومع إصدار آبل بشكل رسمي عن تحديثها القادم iOS 15.4 لهواتف آيفون، سيكون مستخدمو هواتف آيفون على موعد مع ميزة مذهلة انتظرها المستخدمون منذ بداية وباء كورونا في بداية عام 2020 .