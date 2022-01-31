أخبار التعليم.. بنات عين شمس تشهد افتتاح الملتقى الإلكتروني الثاني بعنوان بحوث ودراسات المرأة.. التحول الرقمي يخلصنا من طرق التدريس القديمة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تحويل 4 مدارس للعمل بالطاقة الشمسية فى الداخلة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تشغيل 4 مدارس بالطاقة الشمسية بإدارة الداخلة التعليمية، ويتم العمل فى تركيب الألواح الشمسية ضمن استعدادات تشغيلها بالطاقة الشمسية والتى تشمل مدارس موط الثانوية الفنية للبنات، الشهيد أحمد المنسى الثانوية العسكرية، موط الثانوية الزراعية، الثانوية الجديدة.

خبير: التحول الرقمي في التعليم يخلصنا من طرق التدريس القديمة

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم له أهمية كبيرة في تطوير العملية التعليمية في المدارس والجامعات، لأنه يزيد من التفاعل بين الطلاب في تبادل المعلومات والحصول عليها بسهولة دون الحاجة للتواجد في نفس المكان كما كان الحال في الطريقة التقليدية في التعليم منذ سنوات.

بالصور.. بنات عين شمس تشهد افتتاح الملتقى الإلكتروني الثاني بعنوان "بحوث ودراسات المرأة"

افتتح اليوم، فعاليات الملتقي الإلكتروني الثاني لوحدة النشر العلمى بكلية البنات تحت عنوان "بحوث ودراسات المرأة" ، ا.د ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د اميرة يوسف عميد كليه البنات جامعه عين شمس ورئيس الملتقى وا.د حنان الشاعر وكيل البنات الكليه لشئون الدراسات العليا ومقرر الملتقى.

خبير يضع روشتة للطلاب للاستمرار على نفس مستوى المذاكرة طوال فترة الامتحانات

يقضي الكثير من الطلاب أوقاتاً طويلة للمذاكرة قبل الامتحانات، وقد يشعر بعضهم بالكسل والنعاس والرغبة في النوم، وهذا بالطبع يؤثر على تركيزهم أثناء المذاكرة ويقلل طاقتهم، لذا حرص موقع صدى البلد علي رصد آراء خبراء التعليم حول الإرشادات التي تساهم في استمرار الطلاب علي نفس مستوي المذاكرة التي بدأبها وحتي طوال فترة الامتحانات.

خبير تعليم يكشف لـ"صدى البلد" دور أولياء الأمور في غرس قيم محاربة الغش وتجريمه

أكد الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت انتشارا لظاهرة الغش الإلكتروني، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم تتصدى بقوة لأى محاولات لارتكاب أعمال الغش الجماعي أو الفردي داخل لجان الامتحانات.

التعليم العالي يبحث آليات تنفيذ مشروع القمر الصناعي للتنمية بأفريقيا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا، اليوم الأحد، مع رؤساء ووفود وكالات الفضاء الإفريقية بدول (كينيا، أوغندا، نيجيريا، غانا، السودان)، بحضور د. محمد العراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لبحث آليات تنفيذ مشروع قمر التنمية الإفريقي، والوقوف على المستجدات الخاصة بخارطة العمل في هذا المشروع.

رئيس جامعة سوهاج يتسلم شهادة أفضل خامس جامعة إفريقية "صديقة للبيئة"

تسلم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، شهادة المركز الخامس إفريقيا للعام الثاني على التوالي من هيئة التصنيف الدولي "UI GreenMetric" للجامعات صديقة البيئة والأكثر استدامة.

إحالة طالبين حاولا الغش ورئيس لجنة للتحقيق بامتحانات الإعدادية ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً من وكيل وزارة التربية والتعليم ، بشأن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2021/2022، والتي انطلقت "أمس"، وتستمر حتى الخميس المقبل،حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 66 ألف طالباً وطالبة في 317 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

محافظ الفيوم يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعددٍ من اللجان، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات، والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأ. سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

إحالة طالبة ببورسعيد للتحقيق عقب ضبطها في واقعة غش بدراسات الإعدادية

أحال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، واقعة محاولة الغش فردية لطالبة بمدرسة القناة الإعدادية للبنات أثناء أدائها امتحان مادة ‏الدراسات الإجتماعية اليوم 30 يناير 2022 للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية واتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة.‏