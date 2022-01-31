8ص ..نشرة المرأة..6 أطعمة تساعد على اكتساب الوزن الصحي والتخلص من السمنة للأطفال

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الاثتين الموافق 31-1-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

تعد الزيوت الطبيعية من أفضل المواد التى تستخدم فى العناية بالجسم والبشرة وتجعل الإنسان أكثر نشاطا فى مختلف فصول السنة وهذا ينطبق على الأطفال والكبار.

ولكن بالنسبة للأطفال وحديثي الولادة فيجب اختيار أنواع الزيوت الطبيعية بعناية شديدة لأن أجسامهم لن تتحمل بعض الأنواع كما يجب أن يتم شرائها من أماكن موثوقة لضمان جودتها وتخزينها بشكل صحيح.

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 31 يناير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

يزداد وزن الأطفال مع نموهم. يتمتع معظم الأطفال بوزن صحي بينما البعض الآخر يعانون من النحافة الوراثية.

على الرغم من أن الوزن والمظهر ليسا المقياسين المناسبين للصحة العامة للطفل، لذلك لا تفرطي أبدًا في إطعام طفلك لزيادة الوزن لأن الوزن لا يمكن اعتباره عاملاً مهمًا في تحديد النمو والتطور عند الأطفال. تلعب مستويات النشاط العام للطفل والجينات أيضًا دورًا في زيادة الوزن.