حورية فرغلي: عملت 17 عملية جراحية وفقدت الشم والتذوق 5 سنين

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها استعادت حاستي الشم والتذوق لأول مرة منذ خمس سنوات، ذلك بعد سلسلة من العمليات الجراحية، وصلت إلى17 عملية جراحية قائلة: “أول حاجة عملتها بعد نجاح العملية بكيت وشكرت ربنا على النعمة”.



وأضافت “حورية فرغلي” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”،:"أول حاجة شميتها كانت الحشيش الماريجوانا"، متابعة:" كنت في ردهات الفندق في الولايات المتحدة الامريكية، وكانت رائحة قوية وكنت مخضوضة، وسألت شقيقي فيه ريحة حشيش ؟!".





وتابعت مازحة: “أول حاجة اشمها تبقى حشيش؟!"، مضيفة: "حياتي مش سهلة والناس فاكرة حياتي بمبمبي من وأنا صغيرة وأنا وحيدة وعايشة لوحدي وبشتري كلاب عشان أحس إني محبوبة".



