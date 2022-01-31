لاعبو المنتخب المصري يواسون لاعبي المغربي بعد انتهاء المباراة.. صور

حرصت عدد من وسائل الإعلام العالمية، على إبراز اللفتة الطيبة التي أقدم عليها لاعبو منتخب مصر ، في مواساة لاعبي المنتخب المغربي، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

ونشر عدد من وسائل الإعلام العالمية المهتمة بالأخبار الرياضة صورا لمواساة لاعبي المنتخب المصري للأشقاء المغاربة، لتسليط الضوء على الروح الطيبة التي تجمع البلدين.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بالفوز على شقيقه منتخب المغرب، بنتيجة (2-1) في الدور ربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسيلتقي منتخب مصر مع منتخب الكاميرون مستضيف البطولة في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها منتخب مصر مع المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد نسخة 2017 في الجابون.

وتفوق منتخب مصر على المغرب للمرة الثانية على التوالي في ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد أن فاز عليه في 2017، بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا

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