ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها سجلت 40 إصابة محلية بالفيروس، و18 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 52 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 812 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 106.073 حالة، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة منذ يناير من العام الماضي.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع الوضع المتعلق بظهور فيروسات جديدة، بما فيها فيروس NeoCoV التاجي، لكن خطورته لم تدرس بعد.

وحسب وكالة “نوفوستي” الروسية، قال مسؤول في المنظمة، إن منظمة الصحة العالمية اطلعت على المواد التي نشرها العلماء الصينيون بشأن اكتشافهم الفيروس الجديد، وتشكرهم على نشر النتائج الأولية للدراسات.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن الحيوانات، وخاصة البرية، تعتبر مصدرا لأكثر من 75% من الأمراض المعدية للإنسان التي تثير الفيروسات الجديدة الكثير منها.