خبير: إسرائيل تنتهج سياسة الردع ضد حزب الله عبر سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.

ومن ناحية أخرى، أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الإثنين، بجهود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لاستعادة سجن الحسكة السوري من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال سوليفان: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائها لدحر تنظيم داعش"، مضيفا: "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا عالميا".

فيما كشفت مصادر عن نقل القوات الأمريكية في سوريا عددا من قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي معظمهم من جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، من سجن الصناعة في الحسكة السورية، باتجاه بادية دير الزور شرقي البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن القوات الأمريكية استغلت حالة الفوضى والاشتباكات الحاصلة في محيط السجن، وحيي غويران والزهور، ونقلت 750 من أفراد "داعش"، بينهم عدد كبير من قياديي الصف الأول في التنظيم ممن يحملون جنسيات أجنبية.

وقالت المصادر إن عددا كبيرا من قياديي "داعش" فروا بشكل منسق من السجن خلال الساعات الأولى من استيلاء التنظيم عليه، واندلاع الاشتباكات مع مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيطه.

وأضافت أنه "تم تأمين وصول هؤلاء الفارين إلى عدد من المواقع في بادية البوكمال غرب الحدود السورية العراقية وإلى شرق جبل البشري بريف دير الزور الجنوبي، وقامت طائرات استطلاع تابعة لـ "التحالف الدولي" الذي يقوده الجيش الأمريكي، بعمليات رصد وتوجيه على طرق فرعية التفافية، لتأمين وصولهم إلى وجهتهم".

وأشارت المصادر إلى أن "عملية النقل تمت على دفعات، عبر سيارات دفع رباعي وباصات كانت تقلهم أثناء الاشتباكات التي شهدها السجن، وأوضحت أن مهمة "قسد" كانت "اختلاق الفوضى في السجن والمناطق المجاورة له، لإبعاد الأنظار عن وجهة السيارات والحافلات التي كانت تقل مسلحي التنظيم".

أولويات أمنية واستراتيجية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن الضربات والغارات العسكرية التى تنفذها إسرائيل على الأراضي السورية، هي ضربات تتم وفق أولويات أمنية واستراتيجية تقوم بها إسرائيل بصفة دورية.

استراتيجية الردع

وأوضح فهمي خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تلك الضربات الإسرائيلية على سوريا تؤكد اعتماد اسرائيل على استراتيجية الردع، ضد عناصر حزب الله والوجود الإيراني المتمثلة في عناصر الحرس الثوري الإيراني، موضحا أن تلك الغارات تأتي في إطار استراتيجية الردع وليس له علاقة بما يجري في قطاع غزة كما يروج البعض.

أهداف الضربات الإسرائيلية

وأكد فهمي أن استراتيجية الردع الإسرائيلية تعتمد على توجيه الضربات بصفة دورية تتم كل 30 أو 35 يوما، موضحا أن تلك الاستراتيجية لن تتغير لأن هدفها لا يزال قائما وهو استهداف الوجود الإيراني والنظام السوري في نفس التوقيت، لأن هدف إسرائيل الثابت هو استهداف النظام السوري كنظام سياسي يسعى للتعافي بعد إجراء الإنتخابات واستمرار بشار الأسد في الحكم، أما السبب الثاني فهو ملاحظة التواجد الإيراني داخل سوريا المهدد لإسرائيل، بالإضافة إلى قوات حزب الله.

ولفت إلى أن تلك الاستراتيجية تهدف إسرائيل من خلالها أيضا إلى توجيه رسائل محددة وهي كالتالي:

أن الخيار العسكري قائم بالفعل لمواجهة أي تهديدات داخل الجبهة السورية.

نقل رسالة لحزب الله أن إسرائيل ستستمر بملاحقة عناصره في أي مكان خاصة بعد التهديدات التى اطلقها حسن نصرالله خلال الأيام الماضية.

ضربات مكثفة الفترة المقبلة

واختتم فهمي: "تأتي هذه الضربات لتأكيد استراتيجية اسرائيل في التعامل مع كل ما يهدد أمنها بصورة أو بأخرى في سوريا، كما أن استراتيجيتها لن تتغير وستتكثف الضربات خلال الفترة المقبلة ولن يحدث تغيير مفصلي أو هيكلي في إطار ما يجري من تهديدات لإسرائيل".

العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية

وفي هذا التقرير يستعرض موقع «صدى البلد»، أبرز الضربات التي شنتها إسرائيل على الأراضي السورية والهدف منها في السطور التالية:

ومنذ السنوات الأولى للحرب الدائرة في سوريا، التي دخلت عامها العاشر، نفذت إسرائيل عدة ضربات داخل الأراضي السورية ضد مواقع تابعة للنظام وأخرى يسيطر عليها الحليفان حزب الله وإيران.

ولم تكن الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل داخل الأراضي السورية اليوم هي الأولى، فقد نفذت إسرائيل عدة ضربات جوية بالأراضي السورية وهضبة الجولان المحتلة منذ بدء الحرب الدائرة في سوريا العام 2011، وصعدت تل أبيب منذ 2017 من حدة هذه الضربات التي تقول إنها كانت على مواقع سورية وأخرى يسيطر عليها الحليفان حزب الله وإيران.

2011

شنت إسرائيل منذ اندلاع النزاع في سوريا في 2011 مئات الضربات استهدفت القوات الحكومية السورية وقوات إيرانية تدعمها ومقاتلين من حزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات الجيش السوري، وتعهدت إسرائيل باستمرار منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في جارتها الشمالية، وأسفرت الحرب في سوريا عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين منذ 2011.

2012

الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف دبابات على سوريا، ووجه ما وصفها بضربات مباشرة ردا على سقوط قذيفة هاون على مرتفعات الجولان من الجانب السوري من خط فك الاشتباك، بعد يوم من إطلاقه "أعيرة تحذيرية" على قذيفة مماثلة في أول قصف من نوعه منذ العام 1974.

2013

وفي 30 يناير 2013، قصف الطيران الإسرائيلي موقعا لصواريخ أرض- جو قرب دمشق ومجمعا عسكريا قال مسئول أمريكي إنه يشتبه بوجود مواد كيميائية بداخله، وأكدت إسرائيل حينها ضمنا الغارة مجددة التحذير أنها لن تسمح بنقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله اللبناني.

وفي مايو غارتان قرب دمشق استهدفتا مركز الأبحاث العلمية في جمرايا، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة وبطارية للدفاع الجوي، كما أعلن دبلوماسي في بيروت. قتل 42 جنديا سوريا في الضربة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

سوريا تتصدى لـ قصف اسرائيلي على اراضيها

2014 -2016

وفي 7 ديسمبر 2014 سوريا تتهم إسرائيل بشن غارتين على مواقع قرب دمشق، في الديماس والمطار الدولي.

وفي 19 ديسمبر 2015 مقتل سمير القنطار الذي سجن لفترة طويلة في إسرائيل، في غارة على ضواحي دمشق، بحسب حزب الله الذي اتهم إسرائيل باغتياله.

وفي 7 ديسمبر 2016 قامت عدة صواريخ إسرائيلية بضرب المنطقة المحيطة بقاعدة المزة العسكرية (ضواحي دمشق) والتي تضم مقر المخابرات الجوية، وتعرض المطار لضربة ثانية في 13 يناير في 2017.

2017

وفي 17 مارس 2017 أعلنت إسرائيل أنها استهدفت أسلحة "متطورة" قالت إنها كانت في طريقها لحزب الله قرب تدمر في وسط سوريا.

وفي 27 أبريل سوريا تتهم إسرائيل بإطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب مطار دمشق والمرصد السوري لحقوق الإنسان يشير إلى انفجار مستودع للأسلحة يعود إلى حزب الله على ما يبدو.

أما 7 سبتمبر شنت إسرائيل غارات جوية أسفرت عن مقتل اثنين في موقع عسكري في غرب سوريا.

غارات إسرائيلية متكررة على الأراضي السورية

وفي 22 سبتمبر: طائرات إسرائيلية تغير على مستودع لحزب الله قرب مطار دمشق.

أما عن تاريخ 16 أكتوبر، الجيش الإسرائيلي فيؤكد أنه دمر بطارية صواريخ شرق دمشق ردا على إطلاق صاروخ سوري استهدف طائرات تجسس إسرائيلية فوق لبنان.

وفي 2 ديسمبر، طائرات إسرائيلية تغير على مواقع قرب الكسوة جنوب دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفي 4 من الشهر نفسه: تستهدف طائرات إسرائيلية منطقة جمرايا ومخازن أسلحة، وفق المرصد.

2018

في 9 يناير قامت عدة غارات جوية وإطلاق صواريخ قرب دمشق استهدفت مستودعات أسلحة للجيش السوري وحزب الله وفق المرصد السوري.

أما 7 فبراير، وزارة الدفاع السورية تعلن تدمير صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا قرب دمشق، والمرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن أن صواريخ أخرى استهدفت مستودعا للأسلحة قرب جمرايا.

و10 فبراير، إسرائيل تعلن عن غارات "واسعة النطاق" في سوريا، ضد 12 هدفا بعد اعتراض طائرة بدون طيار انطلقت من سوريا، وللمرة الأولى، تؤكد إسرائيل علنا استهداف مواقع إيرانية، وبعد تعرضها لإطلاق نيران سورية مضادة للطائرات، تحطمت مقاتلة إسرائيلية من طراز إف -16 في شمال إسرائيل. وأعلن الجيش أن أحد الطيارين أصيب بجروح خطرة.

ثم إطلاق صواريخ في 9 أبريل ضد قاعدة التيفور العسكرية في محافظة حمص وسط سوريا أدت إلى مقتل 14 عسكريا بينهم سبعة إيرانيين، إيران وسوريا وروسيا تحمل إسرائيل مسؤولية الغارة.

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في 26 أبريل هدد بأن إسرائيل ستتصدى لأي محاولة لترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

وفي 29 أبريل أدت الإسرائيلية إلى مقتل 26 مقاتلا على الأقل "غالبيتهم" إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية للجيش السوري.

ثم إطلاق عشرات الصواريخ في شهر مايو ليلا من سوريا على القسم المحتل من هضبة الجولان السورية، والجيش الإسرائيلي يؤكد أنه نفذ سلسلة غارات ضد عشرات الأهداف الإيرانية وأنه استهدف "كل البنية التحتية الإيرانية في سوريا".

وتندلع مواجهات بصورة متكررة بين إسرائيل والقوات السورية و حزب الله على جبهة الجولان التي تحتل إسرائيل 1200 كيلومتر مربع منها منذ 1967 قبل أن تعلن ضمها في 1981 في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي، ولا تزال 510 كيلومترات مربعة من الهضبة تحت سيطرة سوريا، ولا يزال البلدان عمليا في حالة حرب، وحتى اليوم تستمر إسرائيل بشن ضرباتها القوية إلى سوريا بما يسفر العديد من الضحايا.

2019

وفي عام 2019، صعدت إسرائيل ضرباتها في سوريا، فأعلنت في 21 يناير استهداف "مخازن أسلحة وموقع في مطار دمشق الدولي وموقع للاستخبارات الإيرانية ومعسكر إيراني للتدريب، وذلك "رداً" على إطلاق الإيرانيين، صاروخ أرض - أرض على الشطر المحتل من هضبة الجولان، وأفاد المرصد السوري حينها بأن هذا القصف أسفر عن مقتل 21 مقاتلا، غالبيتهم إيرانيون.

في 17 مايو، شنت إسرائيل ضربات في منطقة الكسوة قرب دمشق، حيث توجد مستودعات أسلحة تابعة لإيران وحزب الله، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي 2 يونيو، استهدفت إسرائيل مواقع قرب العاصمة دمشق وفي محافظة القنيطرة، قالت إنها رداً على إطلاق قذائف صاروخية من سوريا.

وأُطلقت في 3 يونيو صواريخ على قاعدة جوية في محافظة حمص، فقتل في هذا الهجوم 15 مقاتلاً موالياً للنظام السوري، وفق المرصد.

وبعد أقل من شهر، في 30 يونيو، أدت ضربات إسرائيلية على مواقع قرب دمشق وفي محافظة حمص إلى مقتل 15 شخصا بينهم مدنيون.

في 24 يوليو، أسفرت غارات على محافظتي درعا والقنيطرة عن مقتل تسعة مقاتلين موالين للنظام، بينهم ستة إيرانيين، بحسب المرصد أيضاً.

في صيف 2019 وتحديدا 25 أغسطس غارة اسرائيلية جنوب شرقي دمشق، والمرصد السوري يعلن مقتل عنصرين من "حزب الله" ومقاتل إيراني في هذه الغارة.

الغارات الإسرائيلية المتكررة

أعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية عام 2020 أنه نفذ أكثر من 50 غارة جوية وصاروخية داخل سوريا، بجانب 20 عملية نوعية على الحدود اللبنانية والسورية، كما ونفذ العديد من الغارات خلال العام الماضي 2021.

23 يونيو 2020

نشرت أنباء عن وصول شحنة أسلحة إيرانية للعاصمة السورية دمشق، لتقوم إسرائيل بشن غارات استهدف بها منطقة السويداء على بعد 100كم جنوب دمشق، فيما أعلنت السلطات السورية في ذلك الوقت أن دفاعاتها الجوية تصدت للغارة الإسرائيلية.

3 سبتمبر 2020

استهدفت الغارات الإسرائيلية مطار التيفور العسكري التابع لقوات النظام السوري، في مدينة حمص، فيما أعلنت وسائل الإعلام السورية عن تمكن قوات الدفاع الجوي من اعتراض الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت تجاه المطار وتمكنت من إسقاط معظمها.



25 ديسمبر 2020

استهدفت هجمات صاروخية إسرائيلية منطقة مصياف في ريف حماة الغربي، وأسفرت عن مقتل 6 مقاتلين مدعومين من إيران، كما استهدفت الهجمات مستودعات ومراكز أبحاث تمركز فيها عناصر من ميليشيات إيرانية، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

30 ديسمبر 2020

استهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع عسكرية قرب العاصمة السورية "دمشق"، قتل إثرها جندي سوري بينما أصيب 5 آخرون جراء القصف، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع تابعة لـ "حزب الله"، في منطقة واقعة في "ريف الزبداني"، والواقعة على مسافة 45 كيلومتر شمال غربي العاصمة السورية.

18 نوفمبر 2020

وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن قصف أهداف تابعة لـ "فيلق القدس" التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، وأهدافا أخرى تابعة للجيش السوري، وذلك بعد الكشف عن عبوات ناسفة تم زرعها بالقرب من الحدود الإسرائيلية، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 10 عسكريين جراء القصف.

5 مايو 2021

أعلن التلفزيون السوري عن مقتل شخص مدني وإصابة 6 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواقع في مدينة اللاذقية غرب سوريا، كما وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إسرائيل نفذت هجوما صاروخيا نحو جنوب غرب اللاذقية، مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الساحلية بالمحافظة.

وأوضحت الوكالة السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لبعض الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عددا منها، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية، كما سمع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس، اتضح لاحقا أنها ناتجة عن تصدي الدفاعات السورية لأهداف معادية.

سوريا تتصدى لهجوم اسرائيلي

7 ديسمبر 2021

استهدف قصف جوي إسرائيلي جديد، شحنة أسلحة إيرانية مخزنة في ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أول استهداف من نوعه للمرفق الحيوي في البلاد منذ اندلاع النزاع.

وأدى القصف وفق المصدر ذاته إلى "اشتعال عدد من الحاويات التجارية" من دون وقوع خسائر بشرية، وأفادت "سانا" عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للقصف الاسرائيلي في أجواء اللاذقية.

وبحسب المرصد السوري، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية "بشكل مباشر شحنة أسلحة إيرانية في ساحة الحاويات" داخل المرفأ، ما أدى إلى "انفجارات عنيفة وخلف خسائر مادية فادحة"، من دون "توثيق خسائر بشرية حتى الآن".

لأول مرة مرفأ اللاذقية

وهذه أول مرة تستهدف فيها إسرائيل مرفأ اللاذقية، الرئيسي في البلاد، منذ اندلاع النزاع عام 2011، وفق ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع فيديو نشرتها "سانا" فجرا اندلاع النيران وسط عشرات الحاويات، وبعد وقت قصير، أفادت نقلا عن محافظ اللاذقية أن فرق الإطفاء "تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي".

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على ميناء اللاذقية

ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل التي نادرا ما تؤكد تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

5 يناير 2022

أفادت مصادر إعلامية، بقيام الجيش الإسرائيلي باستهداف محيط مدينة القنيطرة جنوب غربي سوريا، بالمدفعية والقذائف الصاروخية.

وأكدت المصادر أن جيش العدو الإسرائيلي أطلق عددا من قذائف المدفعية والدبابات باتجاه محيط بلدة (الحرية) الواقعة على خط (برافو) الذي يمثل الضفة الشرقية لشريط فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي"، بريف محافظة القنيطرة الشمالي.

أسباب الضربات الإسرائيلية المتكررة

كررت إسرائيل اعتدائها على سوريا الى اليوم فهنا السؤال يطرح نفسه ما هو سبب الاعتداءات المتكررة على سوريا؟

فكانت الإجابة: يرى بعض الخبراء العسكريين أن هذا الأمر هو جزء من سياسة إسرائيل المستمرة في استهداف المواقع السورية، من خلال ضربات تكتيكية، وهي تقوم بهذه الضربات بحيث تكون مؤثرة في مواقع محدودة، وتكون محدودة الزمان والمكان، وتستهدف ضرب القدرات العسكرية أو شبه العسكرية، لتؤدي إلى تأخير أو إضعاف القدرات السورية.

الضربات المتكررة على الأراضي السورية

إسرائيل تعتدي بشكل مستمر منذ بداية عام 2011 واستمرت لـ عام 2021، حيث اختلفت عمليات الاعتداءات بين مرحلة وأخرى، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل، الأولى حينما كانت تعتدي إسرائيل من دون رد، والثانية حينما تم الرد على هذه الاعتداءات فوق الأراضي السورية، والمرحلة الأخيرة حينما أصبح الرد السوري على اعتداءات إسرائيل فوق الأجواء السورية واللبنانية.

إن الهدف من هذه الغارات هي توجيه رسالة لـ سوريا وحلفائها، بأن إسرائيل قادرة على استهداف العمق السوري في أي وقت تريده، والمسألة الثانية هي تثبيت قواعد الاشتباك بما يلائم المصلحة الإسرائيلية، بجانب أن إسرائيل تحاول تعطيل استعادة الدولة السورية لقوتها.