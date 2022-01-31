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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بينهم سيدة مسنة

صدى البلد

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء،  والتي قد تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود مواطن بلا مأوى بشارع صلاح سالم بمنطقة مزلقان محي الدين بمحافظة بني سويف، علما بأن المواطن يظهر عليه علامات الإعياء والإرهاق الشديد بسبب سوء حالة الطقس وسوء التغذية، الأمر الذي أدى إلى حالة هذيان شديد مما يعرض حياته للخطر.


وفي هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة بني سويف ببحث ودارسة الاستغاثة، وقد تم العثور على المواطن بلا مأوى محل الاستغاثة، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن والتأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفور الاطمئنان على حالته الصحية فقد تم إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الإجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع.

وفي ذات السياق وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي فريق التدخل السريع  المركزي بسرعة بحث شكوى ثانية قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى استغاثة مواطنة مسنة بمحافظة الجيزة بالمسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن طلب علاجها، وكذلك إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، وذلك نظرا لسوء حالتها الصحية وتقدمها في السن، حيث تبلغ ٨٠ عاما وليس لديها عائل، وأصبحت غير قادرة على خدمة نفسها. 
    
وفي هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة بالانتقال إلى موقع الشكوى، حيث تولى المختصين بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع مدير مستشفى حميات إمبابة، وهيئة الإسعاف المصرية، حيث تم نقل المواطنة إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقد تبين اشتباه إصابة المواطنة بفيروس كورونا المستجد. 
   
وقد تقرر  إعادة المواطنة إلى محل إقامتها مرة أخرى لتناول العلاج اللازم، وبمتابعة حالة المواطنة وبعد استقرار الحالة الصحية، حيث أظهرت نتائج الفحوصات النهائية أن المواطنة قد تعافت من  فيروس كورونا المستجد، وعليه فقد تم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ونقل المواطنة وايداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

في حين وجهت وزيرة التضامن الإجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة  بسرعة بحث شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، حيث أشارت إلى وجود مواطن مسن " قادرون باختلاف " بلا مأوى بشارع النحاس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
    
وفي هذا الإطار فقد تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية بالتوجه إلى موقع الشكوى والعثور على المواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية له وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وذلك لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع وسوء حالة الطقس.

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