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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروع قانون جديد لمواجهة الإعلانات الخادشة للحياء على القنوات الفضائية الخاصة

إعلانات خادشة للحياء
إعلانات خادشة للحياء

أعلن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مناقشة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة وتقديمها محتويات منافية للآداب العامة، فى القريب العاجل، والذي سبق و أن تقدم به لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. 

وأوضح "يحيى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه القنوات ليس لها أي هدف يذكر، سوى أنها تعمل على تدمير عقول الشباب والأسر، مطالبا بتقنين  الإعلانات التى تعرضها، والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية والقيم الأخلاقية وكذا الاجتماعية للمجتمع المصري بوجه عام.

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ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير الجاري .

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

 

 

 

عبد الفتاح يحيي لجنة القوى العاملة مجلس النواب حنفى جبالى مشروع قانون القنوات الفضائية الخاصة

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