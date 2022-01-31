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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 156 مليون جنيه

بدء أعمال أزدواج وتوسعة طريق مدينة أسيوط الجديدة الحر بطول 10.5 كم

محافظ اسيوط
محافظ اسيوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على نزع ملكية الأراضي الواقعة على الأنفاق الخاصة بطريق "أسيوط الجديدة الحر" الرابط بين محافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة واللازمة لعملية ازدواج وتوسعة الطريق بطول 10.5 كم والذي يجري تطويره لخدمة مدينة أسيوط الجديدة وتسهيل حركة انتقال المواطنين إليها وتقليل المدة الزمنية وذلك لخلق شرايين جديدة للتنمية وإحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وجذب الاستثمار وذلك ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر .

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جاء ذلك خلال لقائه المهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة والمهندس على شحاتة نائب رئيس الجهاز.
وقال محافظ أسيوط – إنه تم البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق "أسيوط الجديدة الحر" بطول 10.5 كم وبتكلفة إجمالية 156 مليون جنيه وتشمل أعمال التطوير توسعة وإزدواج الطريق ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الانفاق التي لاتعوق الحركة المرورية وتساهم في منع الحوادث المرورية في مداخل القرى فضلًا عن أهمية طريق أسيوط الجديدة الحر في ربط الطريق الصحراوى الشرقي بالصحراوى الغربي وتوفير الوقت والجهد أمام المواطنين وجذب استثمارات جديدة لمدينة أسيوط الجديدة وخدمة التجمع العمراني بها مشيرًا إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تعتبر توسع عمراني وتنموي جديد للمحافظة وساهمت في جذب استثمارات جديدة وتوفير الألاف من فرص العمل المباشرة وغير لبمباشرة لأهالي المحافظة لافتاً إلى أن استثمارات المدينة حتى الآن بلغت 6 مليار جنيه.
وأوضحت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة أن وزارة الاسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على بدء أعمال توسعة وازدواج طريق أسيوط الجديدة الحر والذي تصل مدة تنفيذ المشروع إلى عام ونصف ويساهم في جذب السكان إلى مدينة أسيوط الجديدة وتشجيع الاستثمار بها خاصة مع توفر كافة الخدمات ومشروعات البنية الأساسية بها مشيرة إلى أن المدينة تم انشائها بالقرار الجمهورى رقم 194 لسنة 2000 على مساحة 30.3 ألف فدان ويبلغ عدد سكانها 45 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها حوالى 6 مليار جنيه وتضم منطقة تكنولوجية اقيمت على مساحة 40 فدان وتم إنشاء المرحلة الأولى منها وتضم تجمعات سكنية جديدة بلغت حوالى 59 ألف و164 وحدة سكنية وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 الف و688 وحدة وتم تخصيص عدد 4278 وحدة منها وجاري تنفيذ 240 وحدة فضلاً عن 139 عمارة سكنية للاسكان الاجتماعي تم افتتاحها وجاري طرحها للمواطنين عن طريق وزارة الاسكان.

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