محافظ أسيوط: 304 مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة مليار و705 ملايين جنيه

خلال مناقشته الموقف التنفيذي للمشروعات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بمركزي منفلوط وديروط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن اللقاء تناول مناقشة المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط والتي بلغت 304 مشروعات بتكلفة مليار و705 ملايين جنيه ومنها 14 مجمع خدمات سيتم الانتهاء من 8 مجمعات منها بنهاية شهر فبراير و14 مجمعا زراعيا و3 مجمعات سكنية و129 كوبري مشاة و10 كباري سيارات ما بين إنشاء جديد ورفع كفاءة و50 وحدة صحية منها رفع كفاءة شامل 9 وحدات صحية بالإضافة إلى رفع كفاءة خفيف 33 وحدة بالإضافة إلى مراكز الشباب (إنشاء جديد ورفع كفاءة) و35 مركز شباب ومنها مركز شباب بني يحيي وإحلال وتجديد مركز شباب نزله عبداللاه بالإضافة إلى إنشاء عدد 6 نقاط إسعاف و2 سيارة إسعاف من إجمالي 13 مشروعا في قطاع الإسعاف بالإضافة لأعمال الكهرباء مابين أعمدة وأكشاك ومحولات بلغت 15 مشروعا وفي قطاع التضامن الاجتماعي بلغت 21 مشروعا جار تنفيذها وكذلك عدد 3 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ تتخطي 60%.

وأوضح مدير مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بجهاز تعمير الوادي الجديد إنه جار دراسة إنشاء مشروعات المجمعات السكنية والحرفية والصناعية بالمركزين لافتًا إلى أن نسب الانجاز في المشاريع الجارية بلغت 60% حتى الآن وجارى العمل لاستكمال باقي الأعمال وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية لجودة الأعمال والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال على أرض الواقع فضلًا عن استكمال أعمال توصيل المرافق للمجمعات الخدمية والزراعية وكذلك خطة رصف الطرق بالقرى التي يجرى العمل بها.

كما أشاد المحافظ بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر ويتكون كل مجمع من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم ومشروعات المجمعات الزراعية والكبارى والرصف ووحدات الإسعاف والوحدات والمراكز الصحية لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.