إصابة 12 شخصاً في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط البحر الأحمر

أصيب 12 شخصا، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي البحر الأحمر - أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والفحص انقلاب السيارة ميكروباص رقم"7125 ي هـ ح" وأسفر الحادث عن إصابة "على.س.ح" 20 عاما، و"محمد.ع.م" 21 عاما، و"عبدالرحيم.ف.م" 25 عاما، و"محمد.ح.م.ا" 20 عاما، و"محمد.ع.م.ع" 32 عاما، و"عاطف.ع.ف" 36 عاما، و"محمد.ح.ا" 33 عاما، و"معتصم.ر.ع" 22 عاما، و"محمد.ك.ب" 24 عاما، و"مصطفى.ا.م" 22 عاما، و"محمد.س.ح" 23 عاما، و"محمود.ا.ت" 21 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة، وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.