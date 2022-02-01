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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

امتيازات جديدة لأساتذة أكاديمية الفنون بعد تصديق السيسي على القانون

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، على القانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

تعديلات قانون أكاديمية الفنون

تتضمن التعديلات، أن يُعين بصفة شخصية في الأكاديمية جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل.

وشملت التعديلات ألا تحسب هذه المدة في المعاش، وأن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أيّ زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، بحيث لا ينتقص منهم أي حقوق مالية مقررة لنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس.

كما تضمنت التعديلات: “مع مراعاة حكم المادة (77)، يُعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش”.

ويكون لهم الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس ذاتها، وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز انتدابهم أو إعارتهم وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعى حسن سير العمل.

قانون الرئيس عبد الفتاح السيسي معاش الجامعات قانون تنظيم الجامعات

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