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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقترح برلماني بشأن إنشاء كوبرى على النيل بمغاغة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ،   باقتراح  برغبه لكلا من  رئيس مجلس الوزراء ، ووزير النقل، وزير التنمية المحلية ، بشأن ضرورة إنشاء كوبرى على النيل بمغاغة بمحافظة المنيا .

واوضح النائب زين الاطناوي ، أن أهالي مركزي مغاغة والعدوة في احتياج شديد لإنشاء كوبري على النيل بمغاغة يربط ما بين الشرق والغرب ويبلغ عدد سكان مركزي مغاغة والعدوه حوالي (مليون ومائة الف مواطن )

واكد النائب،  أن كافة مراكز محافظة المنيا تتمتع بوجود ظهیر صحراوی شرقی وظهیر صحراوی غربي لكل مراكز المحافظة ما عدا مركزى مغاغه والعدوه حيث أن الظهير الصحراوي الغربي لمركز مغاغه هو مركز العدوه وأن الظهير الصحراوي الشرقي لمركز العدوه هو مركز مغاغه وبالتالي يعتبر مركزي مغاغة والعدوة "مركزا واحدا"

واضاف النائب، ان المبادرة الرئاسية قامت باستصلاح وإستزراع (٦٢ الف فدان ) بزمام قرية زاوية الجدامي شرق النيل بمركز مغاغه وذلك لتوسيع الرقعة الزراعيه والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية ولإنجاح المشروع الرئاسي الذي يحتاج عشرات الآلاف من العاملين ولا يوجد وسيلة انتقال إلا اللنشات التهريه وبذلك يصبح ضرورة وجود كوبرى علي النيل بمغاغة  وخلق تنمية شامله لمحافظة المنيا بشكل عام ومركزي مغاغه والعدوه بشكل خاص وإنشاء منطقة صناعية لمركز مغاغه شرق النيل مما يتيح زيادة فرص العمل وتسهيل حركةالتجارة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بمركزى مغاغه والعدوه من خلال جذب المستثمرين للمنطقه ،العمل على زيادة التنمية الزراعية شرق النيل والتي بدأت بإستزراع (٦٢ ألف فدان ) .

انشاء مدينة مغاغه الجديده شرق النيل لتخفيف التكدس السكاني بمدينة مغاعه وذلك لصغرالحيز العمراني بها نقل الكثافة السكانية من مدينة مغاغه الى مناطق أخرى بقرى الظهير الصحراوي شرق النيل نقل الورش الصناعية داخل مدينة مغاغه الى مناطق أخرى بقرى الظهير الصحراوي شرق النيل

وذلك لمنع حوادث اللنشات والعوامات النهريه والتي راح ضحيتها مئات الضحايا . وحيث ان وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري تقوم بانشاء محاور عرضية على النيل كل ٢٥ كم وحيث تبلغ المساحة بين مغاغة واقرب كباري علي النيل هي ١٩ كم جنوبا "كوبري بني مزار " و ۲۱ كم شمالا "كوبري الفشن" في حين تبلغ المسافة من العدوة واقرب كباري على النيل هي ٢٩ كم جنوبا " كوبري بني مزار " و ۳۱ کم شمالا " كوبري الفشن.


وقد وافق مجلس الشيوخ بجلسة اليوم على إحالة الاقتراح برغبه المقدم من النائب زين الاطناوي للحكومه لاتخاذ اللازم.

رئيس مجلس الوزراء محافظة المنيا الشيوخ وزير النقل مجلس الوزراء

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