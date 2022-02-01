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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص قتل زوجته بالزاوية الحمراء

أرشيفية
أرشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس، شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة الزاوية الحمراء.

وكانت قد قررت جهات التحقيق، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة الزاوية الحمراء.

وأمرت جهات التحقيق بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للوقوف على ملابساتها.

وكانت قد ألقت مباحث القاهرة، القبض على عامل لاتهامه بقتل زوجته في الزاوية الحمراء.

تلقي قسم الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها.

وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتم العثور على جثة سيدة (35 سنة) ربة منزل، وبها إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات، أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى سقطت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة ووجهت له النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى الموت.

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