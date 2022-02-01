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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استئناف المتهم بالتعدى على سيدة الوراق وتصويرها على حكم حبسه 5 سنوات .. اليوم

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة جنح مستأنف الوراق، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بالتعدي على سيدة الوراق، وضربها أمام أطفالها وتصويرها، وذلك بعد صدور الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات عليه.

وعاقبت محكمة جنح الوراق، في وقت سابق، المتهم بالضرب واستعراض القوة بحق شقيقة زوجته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الوراق»، برئاسة المستشار محمد معبد، بالسجن لمدة 5 سنوات.

وألزمت المحكمة أيضا المتهم، بدفع مبلغ مالي 20 ألف جنيه، على سبيل التعويض للمدعي بالحق المدني.

وألقت قوة من مباحث قسم شرطة الوراق، بالتنسيق، مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس، القبض على المتهم بصفع «سيدة الوراق»، وذلك عقب رصد إدارة المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي على إحدى السيدات ويكرهها على الاعتذار.

وتوصلت تحريات العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال إلى وصول بلاغا للعميد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الوراق بالجيزة، من ربة منزل بتضررها من زوج شقيقتها «وائل»، له معلومات جنائية، واتهمته بالاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بكدمة في الوجه، لوجود خلافات بينه وبين زوجته «شقيقة المجنى عليها».

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هاني مندور ومعاونه النقيب أحمد ماهر من ضبط المشكو في حقه، وأقر بارتكابه الواقعة والتعدي على المجني عليها كما جاء بمقطع الفيديو، بسبب تدخلها في الخلافات بينه وبين زوجته.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأحالته بدورها للمحاكمة.

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