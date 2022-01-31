الإفتاء: حديث من يبارك بشهر رجب يحرم جسده على النار لم يرد عن النبي

يتسابق كثير من الناس في إرسال أحاديث تبين فضل شهر رجب، خاصة ونحن على بعد يوم واحد من استقباله، وفي ظل ما يتم تداوله من أحاديث بينت دار الإفتاء المصرية من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي صحة ما نسب إلى النبي من حديث يتم تداوله.

وقالت دار الإفتاء :"انتشرت هذه الرسالة على واتسآب وفيسبوك ويتم تداولها بين الأشخاص ونؤكد أن ما بها غير صحيح فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم أن من يبارك بدخول الشهر الفضيل سيحرم جسده على النار لا تساعد في انتشار مثل هذه الرسائل واحذفها عند استقباله".



هلال شهر رجب لعام 1443 هجرياً

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد صرح أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعــة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثــــاء 29 من جمــادى الآخـــرة 1443هـ الموافق 1/2/2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (15 – 19 دقيقة).

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 – 31 دقيقة) وبذلك تكون غــرة شهـــر رجـــــب 1443هـ فلكيـــاً يوم الأربعــــاء 2/2/2022م.