أخبار التوك شو.. اتحاد الكرة يرد على المخاوف من التلاعب بنتائج مسحات كورونا للاعبي المنتخب.. ووزير المالية يكشف العوامل المؤثرة على معدل الدين للناتج المحلي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

نيفين القباج: ذوو الهمم يمثلون 27% من تكافل وكرامة.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ذوي الإعاقة يمثلون 27% من برنامج تكافل وكرامة.

وزير المالية يكشف العوامل المؤثرة على معدل الدين للناتج المحلي..فيديو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ردًا على ما إذا كان معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي في الحدود الأمانة، إنه منذ 2011 ظلت نسبة الدين العام للناتج المحلي تزداد عاما بعد عام، حتى وصلنا لـ 108% في 30 يونيو 2017، وبعد تطبيق برنامج الإصلاح انخفض الدين للناتج لـ 98% في 30 يونيو 2018 ثم 90.6% في 30 يونيو 2019، وكنا متوقعين أن يصل لـ 83% خلال 30 يونيو 2020، ولكن ظهور جائحة كورونا حالت دون تحقيق ذلك.

هيفاء وهبي عن غناء مهرجان مع حمو بيكا: مش استايلي.. فيديو

قالت المطربة هيفاء وهبي، إنها تحب سماع اغاني المهرجانات الشعبية، والعتاب في الكلام".

بيومي فؤاد : مفيش ست قدرت توريني العين الحمرا.. فيديو

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه عمر مافي واحدة ست قدرت توريه العين الحمرة”، مؤكدا :أنا عامل حدود ولا أقوم بتجاوزها أبدا، وأنا أحب الشخصية اللي عاملة حدود”.

جاهزون لـ الحرب.. عمرو أديب يرد على تصريحات صامويل إيتو.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الكاميروني صامويل إيتو، قائلا: "معنديش مشكلة في الحرب فنحن لها، والمنتخب لها وصلاح لها وكل مصر لها".

أشهر مشجع مصري في الكاميرون يشعل المدرجات بطبلة وزي مغزول بعلم مصر..فيديو

قال جمال أحمد حمدون أشهر مشجع مصري في الكاميرون ، إن المنتخب يمكنه الحصول علي البطولة وسنفوز علي الكاميرون ولكن كل ما نحتاجه هو وجود حكم عادل ويجب أن ينتبه اتحاد الكرة إلي ذلك وما حدث من الحكام في مباراة امس لم يكن به عدل .

أستاذ علم أحياء: العالم على موعد مع فيروس جديد كل 15 عاما.. فيديو

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء بروسيا، إن التباعد الاجتماعي ضرورة لمحاصرة فيروس كورونا.



مايا مرسي: ضرب الزوج لزوجته يتعارض مع الدستور والقانون المصري.. فيديو

علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على الجدل المثار حول ضرب الزوج لزوجته، قائلة: "إهانة المرأة أو ضربها ماينفعش يكون رأي ورأي آخر".

اتحاد الكرة يرد على المخاوف من التلاعب بنتائج مسحات كورونا للاعبي المنتخب

قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، إن النجاح الذي حققه المنتخب المصري في مباراة المغرب أمس يعود إلى جهود كبيرة بذلتها البعثة المصرية وأعضاء اتحاد الكرة .

تامر أمين يصفق لشاب مصري على الهواء: إحنا أبطال العالم في الجدعنة

قدم الإعلامي تامر أمين التحية لشاب مصري قام بإنقاذ طفل قبل سقوطه من شباك شقته.