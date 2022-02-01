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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة تأرجحا اليوم الثلاثاء، وتراوحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات ، والخيار 12 جنيها ، والبطاطس 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه إلى 5 جنيهات ، والباذنجان العروس 12 جنيها.

كما سجل سعر قفص الطماطم بسوق العبور من 80 إلي 95 جنيها، لوزن 20 كجم، والبصل جنيهين ، والخيار 8 جنيهات ، والجزر جنيهين ونصف ، والفلفل 9 جنيهات، والليمون 8 جنيهات ، والبطاطس الجديدة 5 جنيهات ، والكوسة 8 جنيهات.

وسعر حزمة السبانخ جنيهين ، والبطاطا 3.5 جنيه، والبقدونس، الكسبرة، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ، والبسلة 10 جنيهات للكيلو ، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والخيار 14 جنيها، والباذنجان الرومي 8 جنيهات.

أما الفلفل الأحمر / الشطة فوصل سعره لـ 16 جنيها، والفلفل الحامي الأخضر 15 جنيها، والكوسة 14 جنيها ، والفلفل الألوان 25 جنيها ، والفاصوليا 14 جنيها، البطاطس الجديدة 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 15 جنيها، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

أسعار الفاكهة:
وصل سعر الجوافة لـ 10 جنيهات، والبطيخة 50 جنيها، الموز البلدي 10 جنيهات، والموز المستورد 20 جنيها، والتفاح الأخضر 25 جنيها، والبلح الأحمر 10 جنيهات، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، الأفوكادو 35 جنيها.

أما سعر الرمان فوصل لـ 15 جنيها ،والتفاح الأصفر 25 جنيها، والبرقوق الأسود 20 جنيها إلى 25 جنيها، والقشطة 45 جنيها، والتفاح الفرنساوي 30 جنيها، والتفاح الأحمر 20 جنيها،الموز المستورد 20 جنيها.
وسعر العنب الأسود / عنب كرمسون 30 جنيها، والعنب البلدي 15 جنيها، والعنب الأحمر 30 جنيها، والتين 12 جنيها للكيلو الواحد ، الكنتالوب 12 جنيها.

وسعر المانجو الزبدية 35 جنيها للكيلو ، المانجو الفص 80 جنيها ، والعويسي 55 جنيها ، والنعومي 35 جنيها.

وسعر المانجو الفونسو 50 جنيها، والمانجو دبشة 30 جنيها، والخوخ المستورد 40 جنيها، البرتقال أبو سرة 5 جنيهات واليوسفي 6.5 جنيه والبرتقال البلدي 3.5 جنيه.

 

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 1 فبراير اسعار الخضروات والفاكهة

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